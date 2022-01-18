О причинах популярности колец из белого золота

Среди всех разновидностей указанного материала лидирующие позиции по востребованности занимает белое. Мода на него появилась со времен окончания кровавых событий Второй мировой, когда остро ощущался недостаток платины, а драгметаллы желтого тона считались признаком дурного тона. По этой причине для церемонии заключения брака пары стали рассматривать альтернативный вариант, имеющий холодный блеск и зеркальную красоту. Большой каталог колец из белого золота с камнями и без вставок позволяет выбрать оптимальный вариант для второй половинки, подруги, матери.

Украшения из этого драгоценного сырья выглядят просто, но вместе с этим солидно. В том случае если в составе есть серебро, модель будет более матовой. Варианты с наличием в составе платины, помечены клеймом в форме прямоугольника.

О достоинствах ювелирных украшений

Среди самых значимых нужно выделить:

выгодная стоимость - дисконт-зона золотых украшений с большими скидками предлагает выбрать модель по демократичной цене. Практика показывает, что итоговую сумму формируют такие показатели как масса, наличие минералов, пробы, розничный продавец и наценка завода-производителя;

универсальность - сдержанный и оригинальный дизайн аксессуаров из белого золота предоставляет возможность сочетать с разными украшениями. Интересно этот материал выглядит с элементами из бриллиантов. Нейтральная цветовая палитра предоставляет возможность носить такие изделия всем желающим;

устойчивость к многочисленным влияниям. Белое золото весит меньше, но остается достаточно прочным. Поломать или поцарапать украшение проблематично, даже при большом желании. Более того, через много лет оно будет смотреться так, как будто только что куплено. В том случае если обеспечить изделию должный уход, о себе оно точно не напомнит;

указанный оттенок металла неплохо сочетается с разной кожей, глазами и локонами. Это делает такие аксессуары отличным презентом, который по достоинству оценит каждый.

Нередко кольца и другие аксессуары дополняются бриллиантами, сапфирами и прочими драгкамнями. Одинаково хорошо выглядят как в вечернем образе, так и в повседневном. Интересно сочетается белое золото с самоцветами черного цвета. Если есть вопросы по ассортименту, их всегда можно задать профессионалам.