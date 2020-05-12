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Мы должны быть благодарны полиции

Областные власти считают "Тоннель" эффективной и нужной мерой противодействия коронавирусу

Общество
Сегодня, 17:19
Автор: 
Евгения Александрова Инна Шемаева

Первый заместитель губернатора Челябинской области Виктор Мамин сегодня, 12 мая, озвучил журналистам позицию региональных властей относительно проведения полицейскими операции "Тоннель".

"Оперативный штаб постоянно обсуждает принимаемые в регионе меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции, в том числе и "Тоннель". Считаем, что данная мера эффективна и оправдывает себя, - подчеркнул Виктор Мамин.- Все, что делает полиция, направлено в конечном итоге на защиту вас и ваших родных. Поэтому многие вопросы, которые возникают к полиции, автоматически снимаются".

Чиновник отметил, что полицейские, по сути, помогают людям соблюдать меры безопасности, рискуя при этом своим здоровьем.

"Как и медики, они находятся на острие, взаимодействуют с потенциально зараженными лицами, которые - сознательно или нет - игнорируют меры предосторожности, подвергая тем самым других людей риску заражения. Работа полиции вызывает огромное уважение. Мы должны быть благодарны полицейским за их работу, а не критиковать их. Они выполняют свой долг", - заявил Виктор Мамин.

Обеспечивая контроль за соблюдением жителями режима самоизоляции, с начала мая только челябинские стражи порядка проверили с около восьми тысяч человек, составили более 500 административных протоколов за несоблюдение правил поведения при введении режима повышенной готовности.

Меры контроля южноуральскими полицейскими были усилены с четвертого мая. При проведении мероприятий "Тоннель" на въездах в населенные пункты осуществляется (в том числе передвижными пунктами полиции) контроль за соблюдением ограничений, введенных при режиме повышенной готовности. За невыполнение правил поведения законодательством предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной до тридцати тысяч рублей.

"Ежедневно для обеспечения контроля за соблюдением режима самоизоляции в Челябинской области осуществляют работу 24 передвижных пункта полиции, 16 из которых - в южноуральской столице. Для более оперативной работы сотрудники пунктов оснащены планшетными компьютерами с доступом к базе данных лиц, получивших предписания управления Роспотребнадзора об изоляции сроком на 14 дней", - сообщил заместитель начальника пресс-службы регионального полицейского главка Григорий Макеев.

 

 

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Автор: 
Евгения Александрова Инна Шемаева
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