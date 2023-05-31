Облсуд оставил экс-вице-мэра Магнитогорска Гаврилова под стражей

Челябинский областной суд не стал смягчать меру пресечения бывшему заместителю главы Магнитогорска Дмитрию Гаврилову, который ждет судебного процесса по своему уголовному делу в СИЗО.

Экс-чиновник обвиняется в совершении двух преступлений по части шестой статьи 290 УК РФ и одного преступления по части третьей статьи 159 УК РФ.

Как сообщает пресс-служба облсуда, 11 мая Правобережный районный суд Магнитогорска продлил Гаврилову меру пресечения в виде содержания под стражей до 13 июля текущего года. Вчера, 30 мая, Челябинский областной суд рассмотрел жалобу адвоката обвиняемого в апелляционном порядке, оставив меру пресечения бывшему замглавы города без изменения.

«Обжалуя постановление суда первой инстанции, сторона защиты просила его отменить и избрать в отношении Гаврилова иную меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества», - рассказали в пресс-службе Челябинского облсуда.

Напомним, под стражу Дмитрия Гаврилова суд Магнитогорска отправил в сентябре прошлого года – по обвинению в получении взятки. Также в СИЗО тогда поместили директора муниципального предприятия «Магнитогорскинвестстрой» Дениса Кравченко.

По версии следствия, в период с августа по сентябрь 2022 года Гаврилов и Кравченко, действуя группой лиц по предварительному сговору, получили от представителя коммерческой организации взятку в сумме не менее полутора миллионов рублей за лоббирование интересов фирмы-поставщика, предоставляющей услуги по благоустройству города, и способствование заключению контрактов с муниципальным предприятием.

В январе этого года Гаврилову были предъявлены новые обвинения: в ходе расследования уголовного дела следствие установило причастность бывшего вице-мэра и директора муниципального предприятия к получению взятки в размере более пяти миллионов рублей за заключение муниципальных контрактов по обслуживанию дорожной сети и мошенничеству, связанному с фиктивным трудоустройством знакомых на муниципальное предприятие.