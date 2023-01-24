Бывшему заместителю главы Магнитогорска предъявлено обвинение в получении еще одной взятки

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области предъявлено еще одно обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки) бывшим заместителю главы города Магнитогорска и директору муниципального предприятия.

«В ходе расследования уголовного дела была установлена причастность обвиняемых к получению взятки в размере более пяти миллионов рублей за заключение муниципальных контрактов по обслуживанию дорожной сети и мошенничеству, связанному с фиктивным трудоустройством знакомых в муниципальное предприятие», - сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Напомним, ранее был уже выявлен эпизод получения взятки. По версии следствия, в период с августа по сентябрь 2022 года Дмитрий Гаврилов совместно с Денисом Кравченко, действуя группой лиц по предварительному сговору, получили от представителя коммерческой организации взятку в сумме не менее полутора миллионов рублей за лоббирование интересов фирмы-поставщика, предоставляющей услуги по благоустройству города, и способствование заключению контрактов с муниципальным предприятием.

Преступление было выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Проводится дальнейшая работа по выявлению аналогичных преступных эпизодов.