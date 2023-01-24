24.01.2023
Веселые и находчивые Челябинской области пробились в главные лиги КВН
24.01.2023
В Челябинске построят мост через Миасс по Краснознаменной – Энгельса
24.01.2023
Прокуратура заставила ЧМК отремонтировать железнодорожный путь
24.01.2023
В гостях у коркинских студентов побывал курсант Михайловской артиллерийской академии
24.01.2023
Консультация юриста: как получить ссуду в кассе взаимопомощи
24.01.2023
Бывшему заместителю главы Магнитогорска предъявлено обвинение в получении еще одной взятки
Бывшему заместителю главы Магнитогорска предъявлено обвинение в получении еще одной взятки
20.01.2023
Сотрудника ГИБДД Усть-Катава поймали на сговоре с руководителем автошколы
19.01.2023
СК после взрыва газа в Миассе начал проверку
19.01.2023
Глава СКР потребовал повторно возбудить уголовное дело по бездействию властей Коркино
18.01.2023
В Коркино отменили уголовное дело о бездействии властей по отлову безнадзорных собак
Жители Юрюзани жалуются на холод и сырость в квартирах
23.01.2023
С 23 января стартует прием заявок на отсрочку для IT-специалистов
23.01.2023
Открытие цирка в Челябинске вновь откладывается, губернатор просит помощи у вице-премьера
22.01.2023
Соцзащита Магнитогорска: сироте предоставили съемное жилье временно
20.01.2023
Южноуральцы смогут увидеть самую яркую комету 2023 года
20.01.2023