Общественники требуют взыскать с мэрии Челябинска ущерб, нанесенный при реализации дорожного проекта

Народный фронт требует от администрации Челябинска возместить многомиллионный ущерб, нанесенный городскому бюджету в ходе реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году. За поддержкой общественники обратились в региональные управления ФСБ России и Следственного комитета.

Народный фронт и Главное контрольное управление региона (ГКУ) в течение четырёх лет, начиная с октября 2019 года, добиваются возмещения бюджету убытков, причинённых бездействием челябинских чиновников.

«Проверка ГКУ, выполненная по обращению общественников с октября по декабрь 2019 года, а затем и суды во всех инстанциях вплоть до Верховного суда РФ подтвердили, что деятельность комитета дорожного хозяйства (КДХ) и ООО "Нижавтодорстрой" при исполнении госконтракта нанесла бюджету ущерб в размере 56 миллионов рублей», - пояснили в Народным фронте.

Общественники обратились к главе Челябинска Наталье Котовой, но местные власти не принимали никаких мер и тогда к проверке привлекли Главное контрольное управление области (ГКУ).

Эксперты вскрыли многочисленные нарушения, подтвердили доводы Народного фронта, а также обнаружили, что комитет дорожного хозяйства, зная о расхождениях в показателях площади покрытия и протяжённости дорог, не стал пересчитывать стоимость работ по госконтракту, оплатив работы по документам исполнителя.

«Заказчик изначально сам завысил цену госконтракта. В ГКУ установили, что подрядчику переплатили 56 миллионов за счёт оплаты фактически не установленных 2,2 тысячи колец колодцев и завышения цены работ», - подчеркнули в НФ.

Игнорируя выявленные экспертами нарушения, заказчик решил оспаривать акт ГКУ. Но лишь потерял время, проиграв все суды.

«Нужно иметь очень сильную мотивацию, чтобы продолжать защиту нарушителя, в отношении которого выявлены признаки подлога, подмены документов, конфликт интересов, а сам он признан участником картельного сговора», - считает руководитель регионального исполкома Народного фронта в Челябинской области Денис Рыжий.

Общественники требуют взыскать с мэрии Челябинска причиненные убытки, внести подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков.

За помощью они обратились в региональные Управления Следственного комитета и ФСБ России. Народный фронт направил также обращение к губернатору Челябинской области с просьбой провести внутреннюю проверку по перечисленным фактам, а также взять под личный контроль вопрос о возвращении в бюджет ущерба в полном объёме.