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09.11.2023

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администрация Челябинска
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Фото: Народный фронт в Челябинской области

Общественники требуют взыскать с мэрии Челябинска ущерб, нанесенный при реализации дорожного проекта

Челябинский Народный фронт обратился за помощью в ФСБ и СК

Народный фронт требует от администрации Челябинска возместить многомиллионный ущерб, нанесенный городскому бюджету в ходе реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году. За поддержкой общественники обратились в региональные управления ФСБ России и Следственного комитета.

Народный фронт и Главное контрольное управление региона (ГКУ) в течение четырёх лет, начиная с октября 2019 года, добиваются возмещения бюджету убытков, причинённых бездействием челябинских чиновников.

«Проверка ГКУ, выполненная по обращению общественников с октября по декабрь 2019 года, а затем и суды во всех инстанциях вплоть до Верховного суда РФ подтвердили, что деятельность комитета дорожного хозяйства (КДХ) и ООО "Нижавтодорстрой" при исполнении госконтракта нанесла бюджету ущерб в размере 56 миллионов рублей», - пояснили в Народным фронте.

Общественники обратились к главе Челябинска Наталье Котовой, но местные власти не принимали никаких мер и тогда к проверке привлекли Главное контрольное управление области (ГКУ).

Эксперты вскрыли многочисленные нарушения, подтвердили доводы Народного фронта, а также обнаружили, что комитет дорожного хозяйства, зная о расхождениях в показателях площади покрытия и протяжённости дорог, не стал пересчитывать стоимость работ по госконтракту, оплатив работы по документам исполнителя.

«Заказчик изначально сам завысил цену госконтракта. В ГКУ установили, что подрядчику переплатили 56 миллионов за счёт оплаты фактически не установленных 2,2 тысячи колец колодцев и завышения цены работ», - подчеркнули в НФ.

Игнорируя выявленные экспертами нарушения, заказчик решил оспаривать акт ГКУ. Но лишь потерял время, проиграв все суды.

«Нужно иметь очень сильную мотивацию, чтобы продолжать защиту нарушителя, в отношении которого выявлены признаки подлога, подмены документов, конфликт интересов, а сам он признан участником картельного сговора», - считает руководитель регионального исполкома Народного фронта в Челябинской области Денис Рыжий.

Общественники требуют взыскать с мэрии Челябинска причиненные убытки, внести подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков.

За помощью они обратились в региональные Управления Следственного комитета и ФСБ России. Народный фронт направил также обращение к губернатору Челябинской области с просьбой провести внутреннюю проверку по перечисленным фактам, а также взять под личный контроль вопрос о возвращении в бюджет ущерба в полном объёме.

Народный фронт в Челябинской области
проект «Безопасные и качественные дороги»
администрация Челябинска
Главное контрольное управление Челябинской области
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07.11.2023 09:54

Торговый дом ММК отметил 15-й день рождения

07.11.2023 09:47

В Аргаяшском районе утонул девятилетний мальчик

07.11.2023 00:41

«Россети Урал» предупреждают о необходимости легализовать все линии связи, размещенные на ЛЭП

06.11.2023 22:51

В Челябинской области седьмого ноября осадков не ожидается

06.11.2023 19:45

Два человека погибли в ДТП со школьным автобусом в Челябинской области (ВИДЕО)

06.11.2023 18:13

Анонсы событий и мероприятий на 7 ноября (18+)

06.11.2023 12:16

В нацпарке «Таганай» в ноябре распустилась верба

06.11.2023 11:33

Челябинский коллектив «Тутти» одержал победу в финале «Битвы хоров»

06.11.2023 11:27

При пожаре в Красноармейском районе погиб парень 2005 года рождения

06.11.2023 03:14

На Земле началась крупная магнитная буря – одна из наиболее мощных за последние годы

06.11.2023 02:24

Южноуральцы увидели зрелищные полярные сияния

05.11.2023 14:28

В Челябинске пожарные спасли из горящей квартиры маму и двух маленьких сыновей

05.11.2023 11:54

В Челябинской области понедельник будет сухим и с переменной облачностью

05.11.2023 11:39

Россия передаст населению сектора Газа 60 тонн гуманитарного груза

05.11.2023 11:31

Бастрыкин держит на контроле расследование инцидента в рейсовом автобусе Челябинска

04.11.2023 15:17

В «Подмосковных вечерах» громко прозвучали два театра Челябинска

04.11.2023 14:46

Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 30.10.2023 по 04.11.2023)

04.11.2023 13:59

Челябинские школьники поздравили бойцов с Днем Народного Единства

04.11.2023 11:34

Полицейские творчески поздравили жителей Челябинской области