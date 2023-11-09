09.11.2023
В России начнут готовить медиаполицейских
09.11.2023
Новое кадровое назначение в администрации Копейска
09.11.2023
Сотрудник Аркаима проведет экскурсии на ВДНХ в числе избранных
09.11.2023
Первый чемпионат по сквошу пройдет на Южном Урале
09.11.2023
«Слово пацана. Кровь на асфальте»: челябинцы увидят первые эпизоды нового сериала
09.11.2023
У копейчан должна появиться долгожданная ледовая арена
Общественники требуют взыскать с мэрии Челябинска ущерб, нанесенный при реализации дорожного проекта
Челябинский Народный фронт обратился за помощью в ФСБ и СК
08.11.2023
Как южноуральские танкисты лесополосу в Сватово-Кременном направлении взяли
04.11.2023
Челябинские школьники поздравили бойцов с Днем Народного Единства
02.11.2023
Челябинские власти сообщили о подготовке к ликвидации свалки на берегу Карпова пруда
01.11.2023
На берегу Карпового пруда в Челябинске выросли кучи строительного мусора
Озерский «Маяк» освоил переработку еще одного нового типа топлива
08.11.2023
Челябинский коллектив «Детство» победил в «Славянских мотивах» в Минске
08.11.2023
Масса интересного ждет гостей на международной выставке-форуме «Россия» в Москве
07.11.2023
В Челябинске в 2023 году отремонтировано и построено более миллиона квадратных метров дорог
07.11.2023
Торговый дом ММК отметил 15-й день рождения
07.11.2023