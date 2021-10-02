Общественники услышаны: дорожный знак «Дети» рядом с бассейном на Российской в Челябинске теперь видно

В Челябинске сегодня, второго октября, подрядная организация комитета дорожного хозяйства произвела обрезку зеленых насаждений для обеспечения видимости дорожного знака на улице Российской.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», внимание властей на проблему обратили активисты Общероссийского народного фронта, обнаружившие опасный участок пути на данной улице между остановками «Нагорная» и «Бассейн».

Общественники констатировали, что ветки давно не знавших обрезки растений практически полностью перекрыли тротуар, заслонив и дорожный знак «Дети», предупреждающий водителей о том, что здесь нужно снижать скорость и быть внимательнее.

«С учетом того, что на данном участке имеются большие проблемы с освещением, а темнеет сейчас рано, юные спортсмены, идущие с вечерних тренировок, рискуют здоровьем и жизнью», - заявили представители Народного фронта.