Общественный совет при ГУФСИН Челябинской области принял участие во всероссийском совещании ФСИН

Члены Общественного совета при ГУФСИН России по Челябинской области посредством видеоконференцсвязи приняли участие во Всероссийском совещании ФСИН России с Общественными советами при территориальных органах ведомства.

От регионального ведомства в совещании участвовали помощник начальника ГУФСИН России по Челябинской области по соблюдению прав человека в УИС Иван Мишанин, а также члены общественного совета ГУФСИН Василий Катанэ (председатель региональной Общественной наблюдательной комиссии), Ольга Черепанова (директор благотворительного фонда «Прикосновение к жизни»), Наталья Коркина (член Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов Челябинского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ»), Евгений Тимофеев (директор благотворительного фонда «МОСТ»).

Главная цель такой встречи - обмен положительным опытом по реализации интересных и социально значимых программ и проектов, направленных на поддержку сотрудников УИС и членов их семей, а также подозреваемых, обвиняемых и осужденных; использование потенциала Общественного совета при ФСИН России и Общественных советов при территориальных органах ФСИН в совершенствовании деятельности уголовно-исполнительной системы, направленной на гуманизацию уголовно-исполнительной политики ведомства.

Участники совещания обсудили вопросы подготовки встреч руководства ФСИН РФ с общественностью регионов, членами Общественных советов при управлениях ФСИН России в субъектах РФ. Представители гражданского общества рассказали о своей деятельности в системе ФСИН, поделились планами на будущее и пришли к выводу о том, что такого рода взаимодействие очень полезно, поскольку позволяет обмениваться идеями, аккумулировать лучшую практику и внедрять ее в других регионах.

Как сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области, завершая встречу, советник директора Федеральной службы исполнения наказаний РФ Павел Карпов подчеркнул, что такой формат эффективен и подобную практику нужно продолжать. Он поблагодарил всех участников совещания и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.