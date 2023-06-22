22.06.2023
В Металлургическом районе Челябинска благоустраивают новую территорию отдыха
22.06.2023
Общественный совет при ГУФСИН Челябинской области принял участие во всероссийском совещании ФСИН
22.06.2023
Культурные поездки в общественном транспорте Челябинска
22.06.2023
Россияне предпочитают горошек и кукурузу
22.06.2023
Власти Челябинска прокомментировали ситуацию с детской площадкой в Арт-сквере
22.06.2023
Анонсы событий и мероприятий на 23 июня (18+)
Общественный совет при ГУФСИН Челябинской области принял участие во всероссийском совещании ФСИН
23.05.2023
Юные спецназовцы отряда «Беркут» получили черные береты
27.04.2023
В Челябинской области открыли первый участок исправительного центра на базе предприятия
20.04.2023
При челябинском заводе откроют исправительный центр для осужденных к принудительным работам
17.04.2023
Исправительные учреждения Челябинской области отметили Светлое Христово Воскресение
В России 22 июня – День памяти и скорби
22.06.2023
Сегодня - День летнего солнцестояния
21.06.2023
Студенты ЧелГУ теперь тоже смогут получить военный билет во время учёбы
20.06.2023
Стартовала приемная кампания в вузы, есть ряд нововведений
20.06.2023
Северо-западные ветры нагнетают в Челябинскую область арктический воздух
19.06.2023