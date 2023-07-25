Общественный транспорт в Челябинске будет ездить быстрее

До конца 2023 года протяженность выделенных полос для общественного транспорта в Челябинске вырастет до 34 километров, что позволит увеличить скорость движения общественного транспорта в областном центре, сообщает Миндортранс региона.

Так, благодаря выделенкам, скорость общественного транспорта на проспекте Ленина должна увеличиться в полтора раза.

«Выделенные полосы в городе появятся на четырех улицах и охватят 50 маршрутов», пояснил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров.

В этом году выделенные полосы для общественного транспорта появятся на проспекте Ленина (от Героев Танкограда до Воровского), улице Рождественского-Копейское шоссе (от пр. Ленина до Енисейской), улице Чичерина (от Бейвеля до пр. Победы), улице Молодогвардейцев (от пр. Победы до Братьев Кашириных).

На сегодняшний день на проспекте Ленина, улицах Рождественского и Чичерина нанесено 90% разметки, на Молодогвардейцев – 70%.

При этом на проспекте Ленина выделенные полосы организованы лишь на отдельных участках. Это сделано с учетом движения транспортных потоков, чтобы не создавать сложностей личному транспорту, пояснили в министерстве.

«Выделенные полосы для нас просто необходимы, - поясняет заместитель директора МУП «Служба Организации Движения» Светлана Батанина.- Это снижает аварийность, позволяет автобусам двигаться по расписанию и перевозить максимальное количество пассажиров».

Кроме того, параллельно началась установка и замена дорожных знаков, обозначающих выделенные полосы, направление движения по полосам и информирующих об остальных изменениях дорожного движения.

Все работы на проспекте Ленина, в том числе по разметке и организации выделенных полос, дорожники завершат до конца лета.