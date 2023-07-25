25.07.2023
Общественный транспорт в Челябинске будет ездить быстрее
25.07.2023
Магнитогорцу грозит до двух лет лишения свободы за уклонение от призыва в армию
25.07.2023
Златоустовец заплатил 500 тысяч за посещение интим-сайта
25.07.2023
Южноуральские параспортсмены вернулись с рекордами
25.07.2023
В День города на сцене: фестиваль «В ритме рока» объявил о приеме заявок
25.07.2023
В Брединском районе утонул восьмилетний ребенок
Общественный транспорт в Челябинске будет ездить быстрее
14.07.2023
Правительство РФ одобрило заявку Челябинской области на обновление автобусных парков
10.07.2023
Перевозчики Челябинской агломерации наказаны рублем за жару в транспорте и нерабочие валидаторы
05.07.2023
В Челябинске из-за работ на проспекте Победы изменят маршруты шесть трамваев
04.07.2023
В автобусах Челябинска за неделю поймали больше тысячи «зайцев»
Три города Челябинской области получат федеральные гранты на создание комфортной среды
24.07.2023
В Челябинской области провели «День поля»
24.07.2023
Жителям микрорайона в Челябинске перекрыли проезд к домам
24.07.2023
В Челябинске торжественно встретили ковчег с мощами блаженной Матроны Московской
21.07.2023
В Челябинске провели городское первенство по шахматам
21.07.2023