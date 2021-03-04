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Общество слепых попросило дорожников Челябинска облегчить им жизнь

Представители Общества слепых попросили дорожников Челябинска обустроить по маршрутам передвижения людей с ограниченными возможностями направляющие пешеходные ограждения, установить дорожные знаки 8.15 (слепые пешеходы), изменить режим работы светофорного объекта на перекрестке Труда и Энгельса.

Свои пожелания делегация общественной организации озвучила на встрече в комитете дорожного хозяйства Челябинска, посвященной вопросам обустройства маршрутов следования слепых и слабовидящих граждан дополнительными техническими средствами дорожного движения.

Как сообщает сегодня, четвертого марта, телеграм-канал КДХ Челябинска, также представители Общества слепых просят обеспечить работу звуковых сигналов на пересечении Свердловского проспекта и улицы Труда, Энгельса и Воровского (в районе этих улиц находятся специализированные организации для незрячих).

Также на остановке «Управление социальной защиты» по улице Гагарина люди с ограниченными возможностями здоровья попросили обустроить светофорный объект для безопасного движения слепых и слабовидящих.

Как заявили в комитете дорожного хозяйства Челябинска, решения по данным вопросам будут приняты после совместного выездного обследования.

«Кроме того, внимание на встречу было уделено вопросу монтажа тактильной плитки по маршрутам следованиях слепых и слабовидящих. При планировании ремонта объектов улично-дорожной сети города пожелания Общества слепых будут приняты во внимание. В частности, будет учтена рекомендация не занижать на пешеходных переходах бордюрный камень в один уровень (0 сантиметров) с проезжей частью, а согласно ГОСТу оставить высоту в полтора сантиметра», - рассказали в КДХ города.

В комитете напомнили, что по заданию Общества слепых на пересечении улицы Труда и Свердловского проспекта были установлены звуковые радиоинформаторы. Это пилотный проект. Если он успешно себя зарекомендует, такие же звуковые светофоры появятся и на других участках маршрутов следования слепых и слабовидящих челябинцев.