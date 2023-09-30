Челябинцы присоединились к Всероссийской хоровой акции

В преддверии Дня воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией сводный хор Детских школ искусств Челябинска принял принял участие во Всероссийской хоровой акции.

«Одна страна, одна семья, одна Россия!» - акция, посвященная годовщине воссоединения регионов с Россией. Договоры о включении новых территорий были подписаны после референдумов: их жители большинством голосов поддержали присоединение к России. Поэтому Государственной Думой принят закон об установлении новой памятной даты: Дня воссоединения новых регионов с Россией. Его решено праздновать 30 сентября.

Челябинскую область в проекте представил участие в которой принял сводный хор детских школ искусств Челябинска. Участники акции исполнилоил песню «С чего начинается Родина»

Ролики с исполнением этой песни отправились со всей страны на почту проекта, потом из них будет собран общий всероссийский. И, возможно, мы увидим юных челябинцев в федеральном телеэфире.