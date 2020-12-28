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Советы психотерапевта

Ольга Окраинская: Состояние потока поможет вам найти свой путь

Подходит к концу чрезвычайно трудный год, поставивший перед человечеством много новых вызовов. Как выжить в новой непредсказуемой реальности, не растеряться, найти свой путь – ответы на эти вопросы дает гость редакции агентства «Урал-пресс-информ» психотерапевт, семейный консультант, специалист по женскому и семейному счастью, телесно-ориентированный терапевт, кандидат медицинских наук Ольга Окраинская.

Предновогодний период и рождественские праздники – это время подводить итоги и загадывать желания, строить новые планы. Но уходящий год, на мой взгляд, достаточно недвусмысленно показал, насколько высок хаос и непредсказуемость реальности. И как порой болезненно наши планы и цели разбиваются об эту реальность.

Хотели в отпуск на Бали или во Вьетнам? – Границы закрылись. Приходится искать другие варианты. Осваиваем Россию, ведь в ней тоже так много красивейших мест.

Хотели развивать бизнес? – Пандемия и локдаун. Закрываемся или ищем новые пути развития? Переходим на дистанционку, в онлайн, развиваем курьерскую службу.

И так во всем. Так что же теперь не строить планов и не мечтать?

Некоторые мои коллеги так и предлагают. Чтобы не разочаровываться и не страдать, давайте, дескать, не будем ничего ждать от жизни.

Но человек такое существо – он не может без мечты. Откуда взять тогда энергию и вдохновение? Для этот - мне это кажется важным именно сейчас - надо научиться быть в состоянии потока, если вы этого еще не умеете.

Что это за состояние?

Поток – это волшебное состояние, когда вы можете быть в синхронизации с миром. Говорят еще – это состояние, когда тело, сознание и мироздание входят в резонанс. Появляется оно, когда нам удается убрать контроль и начать больше доверять себе и миру.

У женщин и мужчин к этому может быть разный подход. У женщин более чувственный. У мужчин логический.

Женщина описала бы это так: «Когда я попадаю в поток, все как будто получается само собой, я всегда оказываюсь в нужное время в нужном месте. Ощущение, что тебя кто-то бережно несет на руках именно туда, где тебе нужно быть. Ты не бежишь за чем-то, оно само к тебе приходит. Ты не борешься с миром и жизнью. Все просто случается».

Мужской подход – это простая и понятная схема. Ты оказываешься в потоке, когда сложность задачи адекватна твоим ресурсам. Если ресурсов недостаточно, а задача (цель, желание) сложная, возникает страх. И ты выпадаешь из потока. Если ресурсов в избытке или цель совсем простая – тебе становится скучно. И ты тоже выпадаешь из потока.

Почему важно быть в состоянии потока?

Именно в этом состоянии появляется у нас гибкость и пластичность. Мы начинаем встраиваться в предлагаемые обстоятельства легко и с минимумом потерь. В пределах потока можем мечтать и строить приблизительные планы.

Ну и как же попасть в поток? – спросите вы.

И я отвечу: снижать сложность или повышать интерес, увеличивать ресурсы. Сложность – это масштаб задачи, срочность в ее решении, чрезмерная привязанность к результату, его избыточная значимость для человека. Ну, вот представьте. Вы женщина и очень хотите замуж. И это в какой-то момент становится навязчивой идеей. Вы смотрите на каждого мужчину как на потенциального мужа, буквально вцепляетесь в него мертвой хваткой. Или же вы просто живете, кайфуете от каждой минутки вашей жизни и делитесь радостью со всеми, кто рядом. В том числе с теми мужчинами, которые попадаются на пути. В каком случае больше шансов создать отношения? Вопрос риторический.

А ресурсы – это ваше тело, его здоровье, энергия, время, общение с людьми, связи, навыки и способности, деньги, в конце концов.

И если говорить о планах на будущий год – наращивайте ресурсы. Учитесь новому, меняйте образ жизни на более здоровый, занимайтесь спортом, создавайте здоровые отношения. Чем больше ресурсов, тем легче найти свой путь в хаосе и непредсказуемости мира.