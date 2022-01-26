Омикрон поразил 32 южноуральца в возрасте от 13 до 82 лет

По состоянию на 26 января в Челябинской области лабораторно подтверждено 32 случая заболевания омикрон-штаммом коронавирусной инфекции.

Как сообщила заместитель руководителя Управлением Роспоребнадзора по Челябинской области Светлана Лучинина, из 32 выявленных случаев «омикрона» четыре завозных из-за рубежа, в том числе три из Доминиканской республики и один из Армении.

Еще 28 заболевших за рубеж не выезжали и с приехавшими из-за рубежа не контактировали.

Случаи заболевания омикрон-штаммом выявлены в семи муниципальных образованиях: Челябинск, Магнитогорск, Миасс, Златоуст, Коркино, Копейск, Сосновский район. Возраст заболевших – от 13 до 82 лет.

Из общего число инфицированных омикроном чуть более половины – 56,2% или 18 человек – были полностью привиты.

Светлана Лучинина уточнила, только у двоих человек заболевание протекало в виде пневмонии, у остальных по типу ОРВИ. Госпитализация потребовалась четырем заболевшим.

В Челябинской области за прошедший день выявлено 957 новых случаев COVID-19, что на 20,1% или 160 случаев больше аналогичного показателя предшествовавших суток. Омикрон-штамм отличается высокой контагиозностью (заразностью), но меньшей летальностью. Ранее агентство объясняло, чем отличается омикрон от других штаммов ковида и для кого более опасен.