Чем отличается омикрон от других штаммов ковида и для кого более опасен

Новый штамм коронавирусной инфекции – омикрон, который вызвал пятую волну ковида, более контагиозный (заразный), но при этом менее летальный.

«Омикрон имеет определенные особенности. Самое первое – это высокая контагиозность этого штамма», - подчеркнула Анна Мищенко, главный внештатный специалист терапевт минздрава Челябинской области.

По словам специалистов, заразность «омикрона» обусловлена большим количеством мутаций. «Омикрон-штамм имеет более 46 мутаций в спайк-белке, как раз в том месте, которое ответственно за прикрепление вируса к рецептору, и это обусловливает его фантастическую контагиозность, - объяснял главный внештатный пульмонолог областного Минздрава Владимир Антонов. - Есть большой плюс: по данным мировой литературы, значительно снижена летальность».

Как рассказала главный гериатр минздрава области, главный врач госпиталя для ветеранов войн Татьяна Василенко, на сегодняшний день несколько изменилась клиника болеющих. Заболевание начинается с боли в горле, насморка, больные жалуются на сильную головную боль. При этом практически не отмечается потеря обоняния и вкуса. В первые дни болезни кашля нет. Температура в первые дни не очень высокая – 37,3–37,5 градуса и не поднимается выше 38 градусов.

По словам Анны Мищенко, на сегодня отмечается риск заболевших среди непривитых молодых людей. «У молодежи заболевание протекает достаточно легко, но в группе риска всё равно присоединяется пневмония», - отметила главный терапевт.

А главный гериатр считает, что у людей старшего возраста омикрон будет проявляться тяжелее. У пожилых людей коронавирус может спровоцировать не только пневмонию, но и обострение хронических заболеваний.

«Я считаю, что омикрон у пожилых всё равно будет протекать тяжелее, чем у молодых, детей, подростков, потому что любая интоксикация в пожилом возрасте будет проявляться повышением артериального давления, усилением дыхательной недостаточности, нарушением ритма, может спровоцировать приступ стенокардии», - высказала свое мнение Татьяна Василенко.

Доктор предупредила пожилых, не нужно начинать лечение с антибиотиков, необходимо принимать противовирусные препараты. «Я хочу предупредить всех пожилых пациентов: не надо начинать самостоятельно начинать пить антибиотики! Это большая ошибка. Никакого самолечения, - уверена главный специалист гериатр. - И, конечно, единственная защита на сегодняшний день пожилых людей — это вакцинация». Пожилые легко переносят прививку, и она не ухудшает течение хронических заболеваний. Василенко рекомендовала лицам старшего возраста минимизировать контакты с детьми и внуками в пик заболеваемости.

Беременные женщины также относятся к первой группе риска заболевания. Специалисты призывают будущих мам вакцинироваться. После 22 недели беременности это разрешено при помощи вакцины «Спутник V». На сегодня не выявлено ни одного случая нежелательных или побочных эффектов, после вакцинации данной категории.

«К сожалению, коронавирус нам дает серьезные осложнения у беременных женщин и у нас нет повода думать, что омикрон будет протекать легче», - отмечает Екатерина Воропаева, заместитель главного врача по акушерству и гинекологии ОКБ №2. У беременных женщин развиваются осложнения в виде пневмонии, которые оказывают пагубное влияние на состояние плода. Беременным женщинам советуют не ходить на массовые мероприятия, исключить контакты с людьми с симптомами ОРВИ, не забывать про маски и дезинфекцию.

Прогнозируется и рост заболеваемости среди детей омикрон-штаммом коронавируса. В предыдущие волны в Челябинской области две тысячи детей переболели ковидом в тяжелой форме, сообщила главный детский инфекционист регионального Минздрава Рафия Бабик. Дети заражаются в организованных коллективах, дома, в семейных очагах.

«Различные осложнения мы видели у деток после перенесенной коронавирусной инфекции. Постковидный синдром очень опасен. Это и неврологические проявления, и проявления со стороны сердечно-сосудистой системы, и самое грозное осложнение — это синдром системного воспаления, особенностью которого у детей является то, что он развивается не только в острый период заболевания, но и через несколько недель после выздоровления», - рассказала Елена Корнеева, главный внештатный детский специалист по инфекционным болезням по городу Челябинску.

Пока детей не прививают, но ожидается, что вакцинация подростков начнется уже в феврале. Область заказала первую партию вакцины в количестве 2400 доз.

Эксперты отмечают: решение о прививке - личный выбор каждой семьи. «Но когда принимается решение за ребёнка, не надо забывать, что родитель несёт двойную ответственность. И в этой ситуации очень важно хорошо взвесить все риски, ещё раз продумать, что опаснее: так называемые, во многом мифические, последствия применения вакцин или всё-таки сама болезнь, которая действительно является очень тяжёлой и во многих случаях жизнеугрожающей», - рекомендовала Лейла Намазова-Баранова, президент Союза педиатров РФ, заведующая кафедрой педиатрии Российского исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова.

В Челябинской области на сегодня вакцинировано 58% взрослого населения (с учетом ФМБ), а с учетом ревакцинированных - 66,7%.

Новый штамм коронавируса «омикрон» зафиксирован в 64 регионах страны. В Челябинской области первый случай «омикрона» зафиксирован 16 января 2022 года. По данным Роспотребнадзора, инкубационный период при заражении этим штаммов чаще всего составляет 2-5 дней.

Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы по штамму «омикрон» можно найти на сайте коронавирус74.рф.