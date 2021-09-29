ОНФ помог жителям Озерска разобраться с непомерными счетами за отопление

Активисты Общероссийского народного фронта в Челябинской области добились перерасчета за услугу отопления для жителей нескольких домов Озерска. Коммунальщики из-за неисправного счетчика выставили гражданам счета по нормативу сразу за три отопительных сезона.

В систему «ОНФ.Помощь» поступило обращение озерчанки Натальи Яковлевой. Женщина рассказала, что предприимчивые коммунальщики воспользовались удобной ситуацией, чтобы выставить сразу нескольким крупным домам дополнительные счета за отопление. В итоге затраты людей существенно выросли, а некоторые жители Озерска были вынуждены оплачивать услугу в тройном размере.

Жительница Озерска сообщила общественникам, что с апреля 2021 года ей и другим жильцам дома на улице Матросова, 34, помимо основных квитанций за отопление, приходят дополнительные счета. Суммы в них до недавнего времени разнились от пяти до десяти тысяч рублей. Когда же в очередной платежке озерчанка увидела требование внести сумму сразу за целый отопительный сезон, она не выдержала и решила обратиться за помощью. Соседям Натальи, проживающим в домах на улице Гайдара, 23 и улице Дзержинского, 35 повезло еще меньше – им выставили счета за последние три года.

«С апреля 2021 года ММПКХ (муниципальное унитарное многоотраслевое предприятие коммунального хозяйства Озерского городского округа – прим.) выбирает дома побольше и выставляет им дополнительные счета. Наш дом когда-то был двумя отдельными домами и всегда имел два входа теплоносителя и два отдельных счетчика тепла. В прошлом году, осенью, управляющая компания «Система» вывела из строя один из счетчиков и не ремонтировала его. Возможно, по сговору с ММПКХ, ведь они, в свою очередь, сориентировались и выставили счет по нормативу за всю зиму. Как я, пенсионер с пенсией в 13 тысяч рублей, могу оплатить эту сумму, имея на руках дочь-инвалида?», - возмутилась Наталья Яковлева.

Разбираясь в этой истории по просьбе ОНФ, правоохранители также выявили нарушения при содержании автомобильных дорог.

«Ранее граждане самостоятельно обращались в различные ведомства и инстанции, однако получали в ответ только отписки. Поэтому, обращаясь в региональную прокуратуру, мы настоятельно просили обратить внимание на работу их коллег и представителей администрации в Озерске. В итоге правоохранители согласились с нашими доводами, побудив ММКПХ устранить нарушения и сделать перерасчет, что и было выполнено. Что касается содержания автодорог, то в этом случае главе Озерска выдано предписание», - рассказал эксперт ОНФ в Челябинской области Антон Неверов.