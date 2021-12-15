ОНФ помогает многодетной матери из Магнитогорска справиться с тяжелой жизненной ситуацией

Активисты Народного фронта в Челябинской области помогают многодетной матери из Магнитогорска, которая оказалась в сложной ситуации из-за болезни.

Общественники обратились к главе Магнитогорска с просьбой помочь семье и также намерены добиться рассрочки для погашения коммунальных долгов, из-за которых мать и четверо детей пока не могут переехать в жилье надлежащего качества.

Елена из Магнитогорска и четверо ее детей остались одни. Супруг, по словам женщины, ушел из семьи и не платит алименты. Из имущества – аварийный домик с деревянными окнами и квартира, доставшаяся женщине в наследство от ее матери. Выбор, где жить, для женщины был очевиден, однако вместе с жильем она унаследовала и коммунальные долги в 120 тысяч рублей, из-за которых в квартире отключено электричество.

Поделиться

Выплатить этот долг Елене помешали усугубившиеся проблемы со здоровьем. По пока неустановленной причине она уже практически не может самостоятельно стоять. Возможности работать в таком состоянии у женщины нет. В итоге семья вынуждена жить в ветхом промерзающем доме, потому что в нем хотя бы есть свет.

«Здоровье подорвала на производстве. Я работала химиком-лаборантом. Сейчас в декрете, также училась в магистратуре, справлялась с учебой, пока можно было заниматься дистанционно. Чуть-чуть не дотянула до выпуска. А теперь уже и не до учебы – после последних родов отнялись ноги. Нужно решать проблему с квартирой, решать вопросы со светом, с водой. Я там начала ремонт, но тоже не успела доделать, потому что мама заболела, надо было ее выхаживать. А сейчас у самой ни сил, ни денег. Замкнутый круг», - рассказала многодетная мать.

Елена пыталась выяснить причины проблем со здоровьем, но и обследование успела пройти не все. Сейчас женщина в таком состоянии, что без посторонней помощи решить такое количество проблем уже не сможет. Вопросом возможного оформления рассрочки на выплату коммунальных долгов ей поможет заняться эксперт Народного фронта в Челябинской области Вячеслав Курилин.

«Что касается коммунального долга – существует такая процедура, как реструктуризация. Это рассрочка, предполагающая оплату накопившейся задолженности по установленному графику. Для ее получения необходима уважительная причина. Мы полагаем, что в данном случае ей может считаться ухудшение состояния здоровья, приведшее к нетрудоспособности. Другое дело, что это должно быть подтверждено документально, здесь необходимо участие муниципальных властей», - отметил Вячеслав Курилин.

Также общественники привезли многодетной семье запас продуктов.

«Мы навестили семью, убедились, что она благополучная, мать детей – образованная, адекватная женщина, которой просто не повезло. Очень долго общались, обращали внимание на состояние детей. Ребята все общительные, ухоженные, мама делает для них все, что в ее силах. Будем держать семью на контроле, оказывать посильную помощь на время решения первостепенных вопросов», - рассказала член регионального штаба Народного фронта в Челябинской области Жанна Яковенко.