18.11.2021
ОНФ проверил, как чиновники Южного Урала исправляют нарушения, выявленные благодаря проекту «С теплом – труба»
18.11.2021
В Челябинской области растут объемы ввода жилья
18.11.2021
В Челябинске на публичных торгах проданы два недостроя в микрорайоне «Яблочный»
18.11.2021
В Камерном театре Челябинска зрителя ждет «Мелкий бес»
18.11.2021
«Сказ об Аркаиме» одержал очередную победу
17.11.2021
Власти Челябинской области рассмотрят возможность поддержки пострадавших от ковид отраслей
ОНФ проверил, как чиновники Южного Урала исправляют нарушения, выявленные благодаря проекту «С теплом – труба»
09.11.2021
Жизнь жильцов дома на улице Барбюса в Челябинске значительно ухудшилась после капитального ремонта
05.11.2021
В Челябинской области составлен реестр опасных зданий, несущих угрозу детям
29.10.2021
В Старокамышинске жилой дом топит четыре года, людям до сих пор не помогли
22.10.2021
После визита Светланы Калининой в Челябинске исправили «косяки» на Университетской набережной
Безопасности жителей Челябинска угрожает «черная дыра» на улице Свободы
16.11.2021
В Челябинске из-за нерабочих дней перенесли аукционы по продаже недостроев
15.11.2021
На самолете, в поезде и в общественных местах - только по QR-коду
13.11.2021
В Челябинской области не будут продлять нерабочие дни
12.11.2021
Руководителей организаций, не выполнивших требования об обязательной вакцинации, оштрафуют
11.11.2021