ОНФ проверил, как чиновники Южного Урала исправляют нарушения, выявленные благодаря проекту «С теплом – труба»

Активисты Общероссийского Народного фронта в Челябинской области провели первую проверку исправлений нарушений, выявленных по результатам ежегодного мониторинга «С теплом – труба».

Основываясь на официальных отчетах органов исполнительной власти, общественники зафиксировали, где проблемы были устранены на самом деле, а где – только на бумаге. Как показал контрольный мониторинг, далеко не все муниципалитеты честно подошли к выполнению работ.

Положительный пример показал Магнитогорск, где после обращения Народного фронта оперативно привели в порядок изоляцию на теплотрассах на улице Родниковой в поселке Дзержинском. Ранее местные жители сообщили общественникам о том, что повреждения имеются практически на всех трубах по данному адресу.

Качественная теплоизоляция появилась и в Челябинске, на проспекте Победы, 159, и улице Красноармейской, 140. А вот на Колхозной, 27 у общественников возникли вопросы к результатам работ.

«Большая часть теплотрассы обрела новую изоляцию, но потом у рабочих как будто закончились материалы или энтузиазм. Несколько метров труб почему-то не утеплили. Кроме того, мы отметили, что чиновники, к сожалению, продолжают точечно работать только над теми нарушениями, на которые им указал Народный фронт. На Колхозной внимание уделили только одному дому, хотя совсем рядом находится еще одна теплотрасса с аналогичными проблемами, не заметить ее невозможно», – рассказал эксперт Народного фронта в Челябинской области Антон Неверов.

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Похожий метод используют власти Кыштымского городского округа. В местном поселке Тайгинка после замечания активистов Народного фронта о теплотрассе, отапливающей улицу, принялись утеплять и другие участки, но почему-то тоже частично. По некоторым адресам жители уже оценили проделанную работу, по другим – так и не дождались рабочих.

«Мы продолжим контрольные проверки согласно графику исправлений нарушений, предоставленному нам органами исполнительной власти. Каждый участок будет проверен активистами Народного фронта, чтобы убедиться в достоверности информации и качестве работ. Первый этап мониторинга подтвердил опасения – ряд работ оказался выполнен только на бумаге, либо формально», – заявил Неверов.

Ранее в ходе проведения мониторинга Народного фронта «С теплом – труба» южноуральцы прислали общественникам десятки жалоб на изношенные трубы.

Контрольные проверки проводятся на основании официальных ответов органов исполнительной власти, заявивших об исправлении нарушений по указанным Народным фронтом адресам, отмечают в ОНФ.