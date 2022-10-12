ОНФ считает, что закупки элитного алкоголя в период мобилизации дискредитируют челябинскую власть

Региональный исполком Общероссийского народного фронта в Челябинской области считает, что проведение закупок элитного алкоголя в период объявленной в стране частичной мобилизации дискредитирует исполнительную власть региона.

Напомним, ГКУ «Центр организации закупок Челябинской области» шестого октября объявило аукционы на поставку элитного алкоголя на общую сумму 600 тысяч рублей для подведомственной региональному правительству организации. Планировалось закупить 80 бутылок коньяка Remy Martin VSOP на общую сумму 398 тысяч 693,3 рубля (по пять тысяч за бутылку) и 96 бутылок вина Шато Пей Ля Тур Бордо (или его эквивалента) на общую сумму 200 тысяч 928 рублей (порядка двух тысяч за бутылку).

«Народный фронт подобного рода закупки, особенно в период частичной мобилизации, считает неуместными и дискредитирующими исполнительную власть региона», - прокомментировал руководитель Народного фронта в Челябинской области Денис Рыжий.

ОНФ обратился официально к губернатору с требованием отказаться от закупки элитного алкоголя. «После обращения президентского движения губернатором было дано распоряжение об отмене закупки», - отмечают в ОНФ.

Губернатор Алексей Текслер поручил также организовать совместную работу с местным отделением ОНФ на предмет не только анализа законности закупок, но и уместности в текущих обстоятельствах. По словам пресс-секретаря губернатора Сергея Зюся, такое взаимодействие уже организовано.