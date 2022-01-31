31.01.2022
ОНФ заявил о грубых нарушениях со стороны компании «УралАвтодор» при содержании трассы М-5 «Урал»
31.01.2022
Анонсы событий и мероприятий на первое февраля
31.01.2022
Дело о взятке на «Миасском машиностроительном заводе»
31.01.2022
Челябинка перевела на «безопасный» счет почти два миллиона рублей
31.01.2022
В Челябинске осуждены жители Екатеринбурга, которые продавали мефедрон за криптовалюту
31.01.2022
Широкие возможности диагностики: челябинский онкоцентр приобрел дорогостоящий аппарат МРТ
ОНФ заявил о грубых нарушениях со стороны компании «УралАвтодор» при содержании трассы М-5 «Урал»
28.01.2022
ОНФ Челябинской области просит УФАС проверить цены на ПЦР-тестирование
21.01.2022
В Челябинске возбудили дело из-за огромной нелегальной свалки
14.01.2022
Километры опасных дорог для южноуральских школьников из-за нехватки автобусных рейсов
28.12.2021
Общественники передали Алексею Текслеру предложения по улучшению жизни в регионе
Куляшов не сделал, а Ксензов сделает: челябинцы надеются, что новый зам Котовой вернет на Советскую и Пушкина двустороннее движение
28.01.2022
В Челябинске приостановили ограждение трамвайных путей: работы оказались не согласованы с ГИБДД
27.01.2022
В Челябинске задержан чиновник из минстроя
27.01.2022
Новая жизнь Карабаша: в «медном» городе Южного Урала появится маленькая Швейцария
27.01.2022
На сайте мониторинга качества воздуха в Челябинске происходят волшебные превращения
26.01.2022