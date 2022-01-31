ОНФ заявил о грубых нарушениях со стороны компании «УралАвтодор» при содержании трассы М-5 «Урал»

Представители ОНФ в Челябинской области направили обращение в ФКУ упрдор «Южный Урал», в котором указывают на грубые нарушения со стороны компании «УралАвтодор» при содержании крупного федерального объекта – трассы М-5 «Урал».

Отметим, в недавнем времени управление дорог «Южный Урал» в одностороннем порядке расторгнуло контракт с данным подрядчиком на содержание участка трассы Р-254 «Иртыш».

О том, что у компании «УралАвтодор» отсутствуют достаточные ресурсы для выполнения контрактных обязательств с надлежащим качеством, Народный фронт заявлял неоднократно. О данной проблеме общественники заявили в том числе губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, в конце 2021-го года передав ему общественные предложения, которые были разработаны экспертами тематических площадок ОНФ и утверждены на региональной конференции.

Основными недостатками в работе вышеназванной компании, по мнению общественников, является «несвоевременная уборка дорожного полотна (зачастую техника выводится только после полного окончания выпадения осадков), некачественная уборка (остаются ледяные наросты, сохраняется накат, недостаточная отсыпка в местах надели, особенно на подъемах). Как результат – ДТП и многочасовые заторы».

Активисты ОНФ заявляют, что подобное положение дел негативно сказывается на имидже региона, так как представители бизнеса, чтобы не рисковать и не допускать простоев, выбирают дороги в объезд Челябинской области, несмотря на то, что протяженности пути при этом увеличивается.

«Но главное - это, к сожалению, закрепление статуса «дороги смерти», по которой водители опасаются ездить из-за значительного числа трагедий в ДТП. Именно об этом мы информировали заказчика и контролирующие органы, поясняя причины озабоченности проблемой содержания участка федеральной дороги М-5 «Урал» Челябинск-Уфа. Мы вновь обращаемся к заказчику и просим принять незамедлительные меры по обеспечению безопасности на автодороге М-5 «Урал» как объекте с наибольшим количеством аварий с летальным исходом», - подчеркивают в ОНФ.