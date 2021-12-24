ОНФ обвиняет подрядчика в плохом содержании трассы М-5, упрдор «Южный Урал» иного мнения

Трасса М5 «Урал» в Челябинской области, по заявлению Общероссийского Народного фронта, вновь подтверждает свое народное название «дорога смерти».

С начала зимнего сезона 2021-го года на участке Челябинск – Уфа регулярно происходят ДТП, в том числе с летальными исходами. Также возникают многочасовые заторы. Причина, по мнению экспертов Народного фронта, кроется в некачественном и недобросовестном содержании подрядчиком АО «УралАвтодор» вверенного ему участка.

Общественники обратились в ФКУ Упрдор «Южный Урал» с просьбой применить к компании полный объем допустимых санкций, а также рассмотреть вопрос о расторжении госконтракта. Кроме того, в прокуратуру направлено обращение с просьбой провести проверку деятельности АО «УралАвтодор» и качества контроля за его работой, осуществляемого заказчиком - ФКУ Упрдор «Южный Урал».

В региональном отделении ОНФ отмечают, что поводом стало большое количество обращений от автомобилистов, поступающих общественникам и буквально взрывающих социальные сети. Водители обеспокоены тем, что ситуацию на «дороге смерти» никто не контролирует. Чаще всего, сообщая о пробках и ДТП на М5 «Урал», граждане указывают, что участок не был очищен, из-за чего большегрузы не смогли подняться в гору, а также рассказывают о снежных навалах, наледи, снежной каше, которая образовывается из-за реагентов, колеях.

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При этом мониторинг активистов Народного фронта показал, что в период, когда еще нет аномальных температур и сильных осадков, ситуация уже приобретает критический характер. В качестве примера общественники приводят ДТП, произошедшее 13-го ноября на 1711-м километре федеральной трассы М5 «Урал» в Саткинском района, где погибли шесть человек.

На следующий день, 14-го ноября, на участке той же трассы между Юрюзанью и Усть-Катавом перевернулся большегруз, перегородив дорогу. А на перевал Уреньга в сторону Челябинска не могли подняться фуры.

Не прошло и недели, как М5 «Урал» снова прогремела в сводках: 17-го ноября в районе Юрюзани образовался огромный затор. По жалобам водителей, некачественная уборка дороги привела к транспортному коллапсу: фуры не смогли двигаться в горной местности, движение было заблокировано.

На этой неделе, во вторник и среду, из-за скользкой дороги водители вновь оказались в дорожном коллапсе возле Сима, Чебаркуля, Златоуста, Усть-Катава. И снова произошло ДТП с погибшими: автовоз вылетел в кювет, два человека погибли.

«Вынужденная необходимость тратить часы в пробках создает дополнительные риски для водителей. Особенно для тех, кто перевозит грузы и из-за заторов несет экономические потери. Таких автомобилистов на трассе – 80 процентов. Многие не выдерживают и принимают фатальные решения: объехать пробку по встречной полосе или заснеженной обочине, обойти впереди движущуюся машину на высокой скорости», - отмечают в ОНФ.

Народный фронт сообщает, что АО «УралАвтодор» обслуживает участок М5 «Урал» (Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск на участке км 1548+651 – км 1871+058) на основании госконтракта на сумму 2,6 миллиарда рублей. Для этой дороги установлен высокий уровень содержания. Это означает, что к уборке путепровода выдвигается ряд повышенных требований, несоблюдение которых просто запрещено.

«Цель такого рода требований – обеспечить такое состояние трассы, чтобы осуществлялось круглосуточное, бесперебойное и безопасное движение автотранспортных средств. Исполнитель обязан не допускать образования заторов и снижения скорости движения автомобилей (относительно разрешенных ПДД). На практике же, как показал мониторинг активистов Народного фронта, подрядчик попросту пренебрегает нормативами и требованиями, нарушая в том числе и условия госконтракта», - заявляют в ОНФ.

Недисциплинированность подрядчика подтверждается и тем фактом, что ему ежемесячно выставляются стотысячные штрафы за неисполнение требований заказчика. В общей сложности таких штрафов, по данным ФКУ Упрдор «Южный Урал», выставлено на сумму 27 миллионов рублей. Однако контрактом предусмотрены более серьезные санкции: от шести миллионов рублей за каждое нарушение непосредственно в исполнении работ подрядчиком и штрафы за каждое ДТП, произошедшее по вине исполнителя, не обеспечившего безопасное состояние дороги. Применением этих штрафов заказчик по каким-то причинам пренебрегает, используя лишь формальные санкции за неисполнение собственных предписаний.

Тем временем, в ФКУ Упрдор «Южный Урал» агентству «Урал-пресс-информ» сообщили следующее: «Если говорить об упомянутых ДТП, по данным УГИБДД ГУ МВД по Челябинской области, в период с первого по 30-е ноября 2021-го года дорожно-транспортные происшествия с сопутствующими и неудовлетворительными дорожными условиями не зафиксированы. Информация о том, что ДТП происходят из-за некачественного содержания дороги, не соответствует действительности».

В ФКУ Упрдор «Южный Урал» отметили также, что немаловажным фактором, который осложняет движение по трассе является неподготовленность тяжеловесных автомобилей к эксплуатации в зимний период.

«Учитывая общественный резонанс к содержанию автомобильной дороги М-5 «Урал», ФКУ Упрдор «Южный Урал» принимаются все меры по контролю за оказанием услуг по содержанию автомобильной дороги подрядной организацией АО «УралАвтоДор» и в случае нарушений условий госконтракта к подрядчику применяются меры в соответствии с контрактом и действующим законодательством», - заявили в управлении федеральных автомобильных дорог «Южный Урал».