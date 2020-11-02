ОНФ заявил о мусорном хаосе и бездействии властей в Красноармейском районе

Активисты ОНФ в Челябинской области обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку по факту складирования мусора в Красноармейском районе в неположенных местах.

«Ни общественный резонанс, ни реальная экологическая угроза не может заставить главу Красноармейского района решать наболевшую проблему. На подведомственной территории Юрия Сакулина воцарился мусорный хаос, но реакции от властей нет», - заявили представители Народного фронта.

По словам общественников, в результате бездействия властей страдают жители, как минимум, двух населенных пунктов. Так, отходами завалены окрестные леса поселка Петровский, а в селе Миасском снова появилась гигантская несанкционированная свалка, которую закрывали несколько лет назад – после жалоб местных жителей.

В прокуратуру активисты ОНФ обратились по итогам рейда – общественники решили лично оценить масштабы проблемы, которую, по их утверждению, минэкологии региона никак не решает.

Агентство «Урал-пресс-информ» обратилось к заместителю министра экологии Челябинской области Виталию Безрукову с просьбой прокомментировать ситуацию.