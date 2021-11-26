Операторы обеспокоены возможной блокировкой с первого декабря миллионов сим-карт

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Второй сезон, выходивший на ТНТ4 под названием «Солдатки. Спецназ», завершился. Его победителями
26.11.2021

Победительница реалити-сериала «Солдатки» из Челябинска Ксения Козлова: «Я пришла в спецназ за волевым характером»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске число безработных увеличилось за неделю на 71-го человека (с начала ноября количеств
26.11.2021

В Челябинске выросло число безработных
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Торжественное мероприятие, посвященное Дню матери, прошло в стенах администрации Курчатовского ра
26.11.2021

Ко Дню матери администрация Курчатовского района подготовила большой праздничный концерт
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Делом бывшего заместителя главы Челябинска по экономическому развитию Олега Извекова
26.11.2021

Делом экс-замглавы Челябинска Извекова и первого замглавы Саткинского района Баранова займутся следователи Екатеринбурга
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26.11.2021

В Миассе избран новый почетный гражданин города
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.11.2021

В Магнитогорске оставляют льготы на дополнительное образование детей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.11.2021

Число премиальных клиентов СберПервого превысило 100 тысяч
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.11.2021

В Кыштыме молодой строитель сорвался с семиметровой высоты

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.11.2021

Горячий мяч: имя чемпиона Бразилии по футболу зрители Wink узнают в прямом эфире
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билайн
билайн
Общество
26.11.2021 16:16

Операторы обеспокоены возможной блокировкой с первого декабря миллионов сим-карт

Операторы связи активизировали рассылку бизнес-клиентам Челябинской области и других регионов России напоминаний о вступлении в силу с первого декабря 2021 года поправок к закону «О связи» (533-ФЗ), принятых еще в прошлом году. 

Согласно поправкам, владельцы корпоративных SIM-карт должны самостоятельно внести свои данные в Единую систему идентификации и авторизации (ЕСИА) на портале Госуслуг.  Операторов связи закон обязывает приостановить обслуживание не зарегистрированных на портале SIM-карт.

По оценкам  экспертов телекоммуникационного рынка России, с первого декабря для более чем 15 миллионов корпоративных мобильных номеров могут быть приостановлены услуги связи, если процедура не будет пройдена вовремя.

«Действительно, согласно требованиям 533-ФЗ с первого декабря текущего года услуги связи могут быть ограничены для корпоративных номеров, которые не будут до этой даты зарегистрированы на портале Госуслуг. билайн регулярно проводит информационные кампании, направленные на информирование своих корпоративных клиентов о данной ситуации. Мы просим бизнес, а точнее конечных пользователей по корпоративному контракту, пройти необходимую процедуру регистрации. В случае возникновения каких-либо вопросов по теме необходимо обращаться к персональному менеджеру, закрепленному за организацией, или на специальную выделенную линию в центр поддержки клиентов: 8 (800) 700-06-28», - прокомментировали ситуацию в пресс-службе билайн.

По мнению авторов законодательной инициативы, исполнение 533-ФЗ поможет повысить прозрачность рынка SIM-карт и приведет к снижению количества случаев телефонного мошенничества и спам-звонков.

Для того, чтобы избежать блокировки корпоративной SIM-карты и не остаться без связи с первого декабря, юрлицам достаточно выполнить несколько условий. В частности, для активации корпоративного номера у сотрудника должна быть подтверждённая учётная запись на портале Госуслуг. Кроме того, после регистрации данных необходимо подтвердить запрос «Активация корпоративной SIM-карты».

До первого марта 2023 года по закону также необходимо внести сведения на портал Госуслуг организациям - владельцам M2M устройств, в которых используются SIM-карты (банкоматы, платежные терминалы, счетчики и датчики мониторинга). В противном случае они также могут столкнуться с блокировкой.

билайн
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Второй сезон, выходивший на ТНТ4 под названием «Солдатки. Спецназ», завершился. Его победителями
26.11.2021

Победительница реалити-сериала «Солдатки» из Челябинска Ксения Козлова: «Я пришла в спецназ за волевым характером»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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В Челябинске выросло число безработных
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Торжественное мероприятие, посвященное Дню матери, прошло в стенах администрации Курчатовского ра
26.11.2021

Ко Дню матери администрация Курчатовского района подготовила большой праздничный концерт
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Делом бывшего заместителя главы Челябинска по экономическому развитию Олега Извекова
26.11.2021

Делом экс-замглавы Челябинска Извекова и первого замглавы Саткинского района Баранова займутся следователи Екатеринбурга
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске возбуждено уголовное дело о халатности (часть первая статьи 293 УК РФ) при установке
26.11.2021

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  • +7 906-869-79-01
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В Челябинской области за сутки выписано 902 пациента, вылечившихся от ковида

24.11.2021 14:17

В Челябинской область четверть муниципалитетов не получили паспорта готовности к зиме

24.11.2021 14:14

Инициатива Первого хлебокомбината: в Челябинской области возрождается подготовка профессиональных хлебопеков

24.11.2021 13:37

Отвечать будет Колесник: установка детского комплекса в сквере за ледовой ареной «Трактор» вылилась в доследственную проверку

24.11.2021 13:26

Юбилею Челябинской драмы посвящена фотовыставка «100 лет вместе с городом» 

24.11.2021 13:08

Входящий в Миасский городской округ поселок Нижний Атлян получил долгожданную воду

24.11.2021 12:54

«Пушкинская карта» заработала в Миасском краеведческом музее

24.11.2021 12:54

В Челябинске бывший главный энергетик МБУ «ЭВИС» предстанет перед судом за взятки от бизнесменов

24.11.2021 12:40

Законно ли отстранение от работы или увольнение за отказ от вакцинации

24.11.2021 12:38

В Магнитогорске экс-начальник подразделения судебных приставов стал фигурантом уголовного дела

24.11.2021 12:25

Получить QR-код вакцинированного или переболевшего коронавирусом можно через Сбербанк Онлайн

24.11.2021 11:58

Сотрудники УФСБ пресекли канал незаконного сбыта «синтетики» в Челябинской области

24.11.2021 11:55

ММК: успешный опыт программной роботизации

24.11.2021 11:54

билайн.аналитика: российская молодежь стала дольше говорить по телефону и чаще сидеть в интернете

24.11.2021 10:40

Заступилась за тренера и стала фигуранткой уголовного дела: Виталине Симоновой предъявят обвинение по статье 319 УК РФ

24.11.2021 10:06

Таганайская фотоловушка «поймала» большого медведя перед зимней спячкой