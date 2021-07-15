«Оружие-2021»: в Росгвардию жители Челябинской области принесли не только оружие и патроны, но даже снаряд

Сотрудники лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Челябинской области подвели промежуточные итоги оперативно-профилактического мероприятия «Оружие-2021», которое стартовало 29 марта.

«По состоянию на 12 июля жители региона сдали за вознаграждение в отделы Росгвардии и полиции более 274 единицы огнестрельного оружия из них: 168 – охотничьего, 69 – огнестрельного ограниченного поражения, 34 – газового и три нарезного. Кроме этого, южноуральцы сдали около 800 патронов и один снаряд», - рассказали в пресс-службе Уральского округа войск национальной гвардии РФ.

Всего гражданам за добровольную сдачу оружия выплатят более 830 тысяч рублей.

Еще до 1 ноября южноуральцы, незаконно хранящие оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества, смогут сдать их в ближайший отдел полиции, получив за это денежное вознаграждение и освобождение от уголовной ответственности, при условии отсутствия за оружием криминального происхождения.

Размер денежного вознаграждения определен постановлением правительства Челябинской области. Так, например, за сданное охотничье гладкоствольное ружье, включая обрезы, гражданин получит четыре тысячи рублей, охотничий карабин будет оценен в семь тысяч, огнестрельное оружие ограниченного поражения – в пять тысяч рублей, а газовое - в две тысячи рублей. Оружие не пригодное для использования по основному назначению оценивается в размере одной трети от денежного вознаграждения.

За весь период проведения мероприятия, начиная с 2000 года, южноуральцам было выплачено более 18 миллионов 200 тысяч рублей в виде вознаграждений за сданное оружие и боеприпасы.