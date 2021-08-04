Особенности и разновидности наружных вентиляционных решеток

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Специалисты заповедника «Аркаим» (Челябинская область) отправились в экспедицию на реку Синташта
04.08.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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04.08.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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04.08.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Сельское хозяйство
04.08.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Причиной замора рыбы на озере Аргази стала нехватка кислорода
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Челябинское УФАС заподозрило в сговоре четыре аптеки

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.08.2021

В Озерске сотрудник железнодорожного предприятия попался на афере с контрактами по уборке снега
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.08.2021

В Магнитогорске на рынке потушили крупный пожар
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.08.2021

В челябинском театре оперы и балета завершается реконструкция оркестровой ямы
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04.08.2021 16:03

Особенности и разновидности наружных вентиляционных решеток

Наружные вентиляционные решетки представляют собой специальные изделия, решающие в жилом и коммерческом помещении одновременно целый ряд задач. С их помощью сокращается загрязнение системы вентиляции, улучшается эстетическая привлекательность объекта, предотвращается попадание в шахту грызунов, мелких предметов.

Вентиляционные решетки представлены в каталоге по ссылке https://redvent.ru/catalog/naruzhnye-reshetki/ в широком ассортименте. Это позволит подобрать и приобрести вариант с учетом конкретных характеристик и типа объекта.

Типы наружных вентиляционных решеток

Классифицируют подобные изделия по конструкции и материалу изготовления. По конструктивным особенностям решетки делятся следующим образом:

  • Регулируемые. Планки перемещаются относительно друг друга, что позволяет осуществлять регулировку воздушных потоков. Это позволяет зимой уменьшать подачу воздуха в помещение, а летом – увеличивать.
  • Нерегулируемые. Имеют простейшую конструкцию с неподвижными планками, которые не перемещаются относительно друг друга. Это не позволяет регулировать воздушные потоки, которые проходят через решетку.
  • Инерционные. С наличием подвижных жалюзи, которые меняют свое положение в зависимости от скорости движения воздушных масс. Работают только в одном направлении, что нужно учитывать при установке.

Для изготовления наружных решеток для вентиляции применяют сталь или алюминий. Бронзу, медь и латунь используют гораздо реже, так как данные сплавы имеют более высокую стоимость. Сталь прочная, но подвержена коррозии, и эта проблема частично решается покраской и оцинковкой (через время ржавчина все равно появляется). Алюминиевые изделия лишены данного недостатка, устойчивы к воздействию влаги, перепадам температуры, но цена их выше, чем у продукции из стали.

Особенности внешнего вида решеток

Дизайн изделий очень важен, так как они часто монтируются на фасаде жилого или коммерческого объекта. Чтобы все элементы идеально сочетались, необходимо подбирать цвет и форму решеток под внешний вид здания. Существуют прямоугольные, квадратные, треугольные и круглые изделия. Иногда целесообразно изготавливать вентиляционные элементы под заказ для обеспечения минимальной заметности на фасаде объекта. Приобретать решетки необходимо только в проверенных компаниях, которые долгие годы реализуют свою продукцию на рынке, имеют множество положительных отзывов клиентов.

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Специалисты заповедника «Аркаим» (Челябинская область) отправились в экспедицию на реку Синташта
04.08.2021

Археологи исследуют массовое захоронение детей на Аркаиме
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Курорты «Абзаково» и «Банное» - гордость Челябинской области - стали местом притяжения любителей
04.08.2021

В предгорьях Южного Урала состоялся фантастический забег MMK Wild Trail
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Мусор
04.08.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители деревни Метелево Аргаяшского района обратились к губернатору Челябинской области с жалобой
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04.08.2021

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  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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04.08.2021 16:53

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04.08.2021 16:50

В предгорьях Южного Урала состоялся фантастический забег MMK Wild Trail

04.08.2021 16:17

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04.08.2021 15:29

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04.08.2021 13:50

В Челябинске возле парка Тищенко ограничили движение

04.08.2021 13:40

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