Особенности и разновидности наружных вентиляционных решеток

Наружные вентиляционные решетки представляют собой специальные изделия, решающие в жилом и коммерческом помещении одновременно целый ряд задач. С их помощью сокращается загрязнение системы вентиляции, улучшается эстетическая привлекательность объекта, предотвращается попадание в шахту грызунов, мелких предметов.

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Типы наружных вентиляционных решеток

Классифицируют подобные изделия по конструкции и материалу изготовления. По конструктивным особенностям решетки делятся следующим образом:

Регулируемые. Планки перемещаются относительно друг друга, что позволяет осуществлять регулировку воздушных потоков. Это позволяет зимой уменьшать подачу воздуха в помещение, а летом – увеличивать.

Нерегулируемые. Имеют простейшую конструкцию с неподвижными планками, которые не перемещаются относительно друг друга. Это не позволяет регулировать воздушные потоки, которые проходят через решетку.

Инерционные. С наличием подвижных жалюзи, которые меняют свое положение в зависимости от скорости движения воздушных масс. Работают только в одном направлении, что нужно учитывать при установке.

Для изготовления наружных решеток для вентиляции применяют сталь или алюминий. Бронзу, медь и латунь используют гораздо реже, так как данные сплавы имеют более высокую стоимость. Сталь прочная, но подвержена коррозии, и эта проблема частично решается покраской и оцинковкой (через время ржавчина все равно появляется). Алюминиевые изделия лишены данного недостатка, устойчивы к воздействию влаги, перепадам температуры, но цена их выше, чем у продукции из стали.

Особенности внешнего вида решеток

Дизайн изделий очень важен, так как они часто монтируются на фасаде жилого или коммерческого объекта. Чтобы все элементы идеально сочетались, необходимо подбирать цвет и форму решеток под внешний вид здания. Существуют прямоугольные, квадратные, треугольные и круглые изделия. Иногда целесообразно изготавливать вентиляционные элементы под заказ для обеспечения минимальной заметности на фасаде объекта. Приобретать решетки необходимо только в проверенных компаниях, которые долгие годы реализуют свою продукцию на рынке, имеют множество положительных отзывов клиентов.