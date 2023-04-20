20.04.2023
«Остров надежды» для бездомных животных приглашает в гости – знакомиться
20.04.2023
Челябинца будут судить за попытку убийства собаки своей дочери
20.04.2023
Челябинцев приглашают на лекцию-концерт в честь 150-летия Сергея Рахма-нинова
20.04.2023
На Зигальге раньше обычного распустилась медуница
20.04.2023
В Историческом музее состоится творческая встреча со скульптором Андреем Старцевым
20.04.2023
При челябинском заводе откроют исправительный центр для осужденных к принудительным работам
«Остров надежды» для бездомных животных приглашает в гости – знакомиться
Первый День открытых дверей в государственном приюте состоится 28 апреля
02.03.2023
Большому и серьезно больному добряку Мишутке из Коркино снова нужна помощь
01.03.2023
В Челябинске определили места, куда нельзя возвращать животных с бирками
09.02.2023
Жительница Коркино спасает большого четвероногого добряка Мишутку с больной селезенкой
07.12.2022
Собкор «Урал-пресс-информа» снова навестил кошачье «общежитие» в Северодонецке
В Челябинской области в начале этого года уменьшилась естественная убыль населения
18.04.2023
Алексей Текслер озвучил предложения по дальнейшему экономическому развитию
17.04.2023
У православных началась Светлая Пасхальная Седмица
17.04.2023
Президент, Патриарх, премьер, губернатор, митрополит и спикер поздравляют южноуральцев
16.04.2023
Православные христиане готовятся встретить Пасху (расписание Богослужений)
15.04.2023