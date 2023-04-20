«Остров надежды» для бездомных животных приглашает в гости – знакомиться

Государственный приют для бездомных животных «Остров надежды» в Сосновском районе (Челябинская область) 28 апреля проведет первый День открытых дверей.

Познакомиться с четвероногими обитателями приюта и условиями их содержания, задать все интересующие вопросы и, может быть, присмотреть себе питомца жители региона смогут по предварительной записи по телефону: 8 (35144) 5-24-01 (Елена Викторовна).

Как сообщает ОГБУ «Сосновская ветстанция», время начала групповых экскурсий (до десяти человек в одной группе) – 10 часов,11 часов, 13 часов, 14 часов, 15 часов, 16 часов.

Напомним, госприют «Остров надежды» открылся в Сосновском районе осенью прошлого года.