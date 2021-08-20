20.08.2021
В Магнитогорске иномарка сбила девочек на мопеде, состояние обеих тяжелое
20.08.2021
В Челябинской области общее число подтвержденных случаев ковида превысило 82 тысячи
20.08.2021
В отношении охранника, ударившего по лицу девочку-подростка за курение вейпа, возбуждено дело
20.08.2021
В Челябинске спасатели пришли на помощь пенсионерке, у которой отказали ноги
20.08.2021
В Челябинске состоится Кубок памяти Валерия Белоусова
20.08.2021
Двум челябинцам грозит пожизненное заключение за наркоторговлю
От перехода муниципальных спортшкол в ведение Челябинской области выиграют тренеры и спортсмены
28.08.2017
Евгений Иванов: не нужно из нас делать «убийц» детского спорта
24.08.2017
Бориса Дубровского просят проконтролировать "оптимизацию" спортшкол Челябинска
Аномальная жара продержится на Южном Урале до середины следующей недели
19.08.2021
Найдена одна из причин залпового выброса сероводорода в Челябинске
18.08.2021
В Челябинске произошел сильнейший залповый выброс по сероводороду
18.08.2021
Народный артист РСФСР Александр Михайлов нашел Таганай потрясающим местом
17.08.2021
Текслер: Будет много моих поездок по региону и буду слушать мнение людей
16.08.2021