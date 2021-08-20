От перехода муниципальных спортшкол в ведение Челябинской области выиграют тренеры и спортсмены

Часть муниципальных спортивных школ в Челябинской области будет переведена в ведение региональной власти. От этого выиграют тренеры, у которых увеличится заработная плата, и юные спортсмены, которые получат более качественные тренировки.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минспорта региона, в настоящее время в Челябинской области работает 97 спортивных школ, из них 51 – олимпийского резерва.

По поручению губернатора Алексея Текслера на базе действующих муниципальных спортивных школ олимпийского резерва по базовым видам спорта будут созданы государственные бюджетные учреждения, которые будут подчиняться непосредственно министерству спорта региона.

Работа будет проводиться на основании приказа минспорта РФ (№ 999 от 30.10.2015 года) и постановления правительства области (№ 101-П от 17.08.2010 года). Разработана соответствующая дорожная карта.

В перечень попало десять спортивных школ по базовым видам спорта - конькобежный спорт, тхэквондо, бокс, водные виды спорта, гандбол, спортивная гимнастика и другие. Они были отобраны по спортивному показателю. Конкретные спортшколы в министерстве спорта Челябинской области пока не называют.

Переход в ведение региона рассчитан до 2024 года.

От перехода спортшкол с муниципального на региональный уровень выиграют как юные спортсмены, так и их тренеры, и сотрудники учреждений.

«Сотрудники перейдут на оплату труда по постановлению правительства Челябинской области № 101-П, что повлечет за собой увеличение заработной платы, - пояснили в минспорта области. - У каждого тренера появится регламентированное количество воспитанников, поэтому тренер сможет уделить внимание каждому юному спортсмену. Исходя из этого пойдет более качественный тренировочный процесс. Выбранные школы получат увеличение финансирование на спортивную подготовку».

На вопрос, понадобятся ли для этого дополнительные ресурсы на эти цели, в министерстве ответили, что данная тема пока прорабатывается.