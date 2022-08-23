Все спортшколы Челябинской области получат статус образовательных организаций, тренеры - педагогов

Все спортивные школы Челябинской области к будущему учебному году получат лицензии на образовательную деятельность, а работающих в этих учреждениях тренеры получат статус педагогов.

Напомним, председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое утверждает правила лицензирования спортивных школ в качестве образовательных организаций.

«С 2023 года спортивные центры и школы смогут оформлять лицензии на образовательную деятельность, а тренеры, работающие в этих учреждениях, – получать статус педагогических работников со всеми их правами, обязанностями и социальными гарантиями», - сообщает пресс-служба правительства РФ.

В Челябинской области действует 100 спортивных школ и один центр олимпийской подготовки, в них работают более 1600 тренеров и занимаются порядка 50 тысяч детей, сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минспорта региона.

«Все спортивные школы области будут оформлять лицензии на образовательную деятельность. Тренеры, трудоустроенные в этих учреждениях, получат статус педагогических работников дополнительного образования», - рассказали в ведомстве.

В министерстве уточнили, среди муниципальных и областных школ есть и частные, они также смогут оформить лицензии на образовательную деятельность.

До первого сентября 2023 года все спортивные школы должны будут получить лицензии на осуществление образовательной деятельности. Для этого необходимо будет подать соответствующее заявление в Рособрнадзор.

«Лицензии, полученные в упрощённом порядке, будут действовать полгода. Затем спортивные центры и школы смогут получить бессрочные лицензии», - пояснили в правительстве РФ.

Работа ведётся в рамках плана мероприятий по реализации изменений в федеральные законы «О физической культуре и спорте» и «Об образовании», который был утверждён Правительством в июне 2022 года.