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От жителей Челябинской области ждут идей создания мусорных контейнеров. Победителям - призы

Жители Челябинской области приглашаются к участию в стартовавшем сегодня, 15-го марта, конкурсе идей среди населения на лучший проект по созданию контейнеров для раздельного сбора коммунальных отходов и благоустройству контейнерной площадки

Конкурс проводится в целях воспитания у южноуральцев экологической культуры, выработки новой модели взаимодействия с окружающим миром, способной сохранить естественную среду обитания, и формирования творческого подхода к решению экологических проблем.

Как сообщает пресс-служба минэкологии региона, участникам конкурса предоставляется право предложить актуальную идею, оформленную письменно и графически.

Конкурс проводится в два этапа: первый завершится первого апреля этого года; второй, предусматривающий подведение итогов и награждение победителей, пройдет в период со второго по шестое апреля.

Принять участие в конкурсе может каждый южноуралец.

Кроме благодарностей министерства экологии Челябинской области, победители и призеры получат ценные подарки от соорганизаторов конкурса: от Центра коммунального сервиса – сертификаты на покупку бытовой электроники на сумму семь, пять и три тысячи рублей; от ООО «Чистый Челябинск» автор лучшего проекта получит в подарок скамейку из переработанного пластика.

Отправить заполненную заявку на участие, ознакомившись с условиями конкурса, нужно на адрес электронной почты: info@ecosovet74.ru.