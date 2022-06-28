28.06.2022
Готовность – номер один: материальная база ГРЦ Макеева признана одной из лучших в Миассе
28.06.2022
Отдел полиции Пластовского района возглавил подполковник Андрей Демин
28.06.2022
Товар, ввезенный в рамках параллельного импорта, подлежит гарантийному обслуживанию
28.06.2022
Южноуральцы могут собрать книги для детей ДНР и ЛНР
28.06.2022
Часть жителей Металлургического района останется без горячей воды до восьмого июля
28.06.2022
Челябинка инициировала проведение научных девичников по всей стране
Отдел полиции Пластовского района возглавил подполковник Андрей Демин
25.06.2022
Михаил Скоков провел личный прием южноуральцев в региональной приемной президента РФ
24.06.2022
Михаил Скоков поздравил коллег из Казахстана с 30-летием образования полиции
22.06.2022
Полицейские Южного Урала почтили память героев Великой Отечественной войны
10.06.2022
После вмешательства Скокова на улице Цвиллинга водители смогут увидеть дорожные знаки
АФИША празднования Дня молодежи в Челябинской области
24.06.2022
Новогодние праздники в 2023 году продлятся по восьмое января
24.06.2022
Метротрамвай в Челябинске запустят к концу 2025 года
22.06.2022
Южноуральцы почтят память павших в Великой Отечественной войне
21.06.2022
Во вторник - День летнего солнцестояния, в Челябинской области – Аркаимское солнцестояние
21.06.2022