Отдел полиции Пластовского района возглавил подполковник Андрей Демин

Начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков назначил нового руководителя отдела полиции Пластовского района. Им стал подполковник полиции Андрей Демин.

Начальника райотдела Михаил Скоков представил личному составу на совещании в ОМВД России по Пластовскому району. Поздравив Андрея Демина с назначением, генерал-лейтенант полиции отметил, что новому руководителю следует сконцентрировать внимание и направить все усилия на обеспечение стабильной оперативной обстановки на территории Пласта и Пластовского района. Для этого необходимо укрепить отдел полиции профессионалами, верными своему долгу, - для достойного выполнения возложенных служебных задач. Все действия сотрудников полиции должны быть понятны гражданам и вызывать их доверие и уважение, подчеркнул Михаил Скоков.

В свою очередь, Андрей Демин поблагодарил начальника главка за оказанное ему доверие и заверил, что коллектив пластовской полиции направит свои силы, знания и опыт на обеспечение комфортных и безопасных условий проживания для местных жителей. Приоритетом в своей деятельности он назвал повышение доверия населения к сотрудникам органов внутренних дел.

На данном совещании Михаил Скоков особое внимание уделил вопросу эффективности работы по подбору кандидатов на службу. Устранение некомплекта и поддержание действующих сотрудников станут важным направлением в деятельности Андрея Демина на новом посту. В первую очередь, следует укрепить службу участковых как одну из ведущих, ведь именно к участковому граждане обращаются за помощью в сложных жизненных ситуациях.

Главный полицейский Южного Урала также напомнил руководителям, что личный состав должен чувствовать заботу командиров, задача которых создать комфортные условия службы и обеспечить благоприятный психологический климат в коллективе. Михаил Скоков отметил, что необходимо грамотно выстраивать работу с сотрудниками; каждый руководитель должен на личном примере показывать, как эффективно выполнять поставленные задачи.

СПРАВКА

Андрей Александрович Демин в 2001 году окончил учебу в Уральском юридическом институте МВД России и начал службу в органах внутренних дел с должности следователя в отделе внутренних дел Пласта. В 2007 году был назначен заместителем начальника следственного отделения ОВД Пластовского муниципального района. Занимал ряд руководящих должностей, в 2016 году стал заместителем начальника ОМВД России по Пластовскому району. С 2017 года проходил службу в Свердловской области. В марте 2021 года возглавил межмуниципальный отдел МВД России «Качканарский» Свердловской области.