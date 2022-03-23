Отдел УФСБ России по Челябинской области: 20 лет бескомпромиссной борьбы с организованной преступностью

Ровно двадцать лет назад, 23-го марта 2002-го года, в управлении ФСБ России по Челябинской области был создан отдел по борьбе с контрабандой и незаконным оборотом наркотиков. Он стал первым в стране (впоследствии аналогичные подразделения появились и в других региональных управлениях федеральной службы безопасности).

Перед новым отделом были поставлены более чем серьезные задачи: пресечение контрабанды и незаконного оборота наркотиков и оружия на территории Российской Федерации, выявление, предупреждение и пресечение противоправной деятельности организованных преступных группировок, в том числе международных.

За два десятилетия работы отдел доказал свою эффективность. За это время его сотрудники изъяли из незаконного оборота четыре тонны 200 килограммов различных наркотических средств, в том числе более 805-ти килограммов героина, свыше двух тысяч 700 килограммов марихуаны, 118 килограммов гашиша, 522 килограмма «синтетики».

Было ликвидировано 37 подпольных нарколабораторий, изъято свыше трехсот единиц огнестрельного оружия, в том числе свыше двадцати единиц автоматического, четыре переносных зенитных ракетных комплекса (ПЗРК) «Стрела 2М» с пусковым устройством. Кроме того, пресечена экономическая контрабанда на общую сумму свыше 220-ти миллионов рублей.

При непосредственном участии работников отдела было возбуждено более полутора тысяч уголовных дел, в том числе в отношении членов организованных преступных формирований, промышлявших незаконным оборотом оружия и преступлениями против личности (убийствами, в том числе по найму, бандитизмом), оказывавших негативное влияние на оперативную обстановку в регионе.

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Осуждено более тысячи 200 человек, в том числе трое – к пожизненному лишению свободы (за совершение в составе организованного преступного сообщества серии убийств по найму в различных регионах Российской Федерации).

Отметим, данный отдел было решено создать в связи с крайне сложной обстановкой в регионе – в начале 2000-х Челябинск и область наводнили наркотики, столицу Южного Урала заполонил героин. Стали появляться и синтетические наркотики.

Первым громким делом сотрудников данного подразделения стало пресечение в октябре 2022-го года деятельности крупнейшей наркоточки в Челябинске - ночного клуба «Бизон», где велась массовая торговля наркотиком МДМА («экстази»). Собственно, данное заведение и было куплено специально под продажу «синтетики». Основными клиентами являлись студенты вузов.

О поступлениях новых партий таблеток челябинские любители кайфа узнавали из рекламы на ТВ, где сообщалось, что в клуб «Бизон» поступили новые диски из Амстердама.

Наркопритон (он оказался одним из звеньев в большой цепочке участников международного преступного клана, распространявшего синтетические наркотики в России и странах Европы) был ликвидирован в результате тщательно спланированной операции вышеназванного отдела управления ФСБ по Челябинской области совместно с другими правоохранительными структурами, в том числе с бывшим ОБНОН ГУВД Челябинской области. Во время обыска (перед тем, как нагрянуть в ночной клуб, силовики провели колоссальную подготовительную работу, даже мини-модель здания создали) сотрудники отдела и их коллеги-правоохранители обнаружили, что «Бизон» буквально «кишит» таблетками, которые были запрятаны в музыкальных колонках, барных стойках и в диванах в танцзале, в мусорных урнах, в подвале и между этажами. Благодаря усилиям правоохранителей деятельность этой наркоточки была прекращена.

В конце 2003-го года южноуральские контрразведчики из нового отдела выявили и ликвидировали крупнейший канал деятельности организованной преступной группы, лидером которой являлся на тот момент уже бывший подполковник Орджоникидзевского РУВД Екатеринбурга Даврон Хусенов. Участники его группы в середине 90-х годов организовали регулярные поставки крупных партий героина на Урал в обмен на экспортируемый лес.

Громких, резонансных дел, раскрытых благодаря сотрудникам данного подразделения, за годы его существования накопилось немало. Например, дело «турбазовских» из Миасса, промышлявших убийствами и разбоем не только в Челябинской области, но и в других регионах Российской Федерации (одним из членов ОПГ был бывший глава Миасса Виктор Ардабьевский). Все фигуранты получили большие сроки, а трое участников организованного преступного сообщества - Дмитрий Лесников, Дмитрий Завьялов и Ралиф Фаизов - были приговорены к пожизненному лишению свободы.

Сотрудники отдела задерживали и Виктора Ардабьевского, и лидера «Турбазовских» Сергея Чащина. А ранее, в начале 2000-х, принимали участие в обысках, проходивших у тогдашнего мэра Миасса Владимира Григориади, который в 2004-м году был признан виновным во взяточничестве и получил восемь лет колонии, выйдя на свободу по УДО в 2011-м году.

Когда 20-го марта 2019-го года на Успенском кладбище - в результате внутренних разборок представителей кладбищенского бизнеса - были убиты два человека, в отделе уже через пять минут после случившегося знали, кто был стрелком. Через сорок минут человек, расстрелявший жертв из автомата Калашникова (Антон Южаков), писал явку с повинной в кабинете руководителя отдела. В настоящее время он отбывает наказании в колонии строгого режима.

Кроме того, сотрудники вышеназванного подразделения УФСБ России по Челябинской области внесли свой вклад в пресечение преступной деятельности ОПГ «Халиулинские»: члены организованного преступного сообщества обвиняются по целому ряду статей УК РФ, в том числе «Занятие высшего положения в преступной иерархии», «Вымогательство», «Хулиганство», «Разбой», «Грабеж», «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», «Незаконное хранение оружия», «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Самоуправство».

Ранее неоднократно судимые участники ОПГ «Халиулинские» в период с 2017-го по май 2020-го года совершили свыше десяти преступлений, связанных с хищением имущества граждан и предпринимателей. Один из обвиняемых является ставленником «вора в законе», имеет авторитет в криминальном мире и многократный опыт совершения преступлений, занимает высшее положение в преступной иерархии.

Осенью прошлого года дело группировки «Халиулинские», противоправную деятельность которых правоохранительные органы сумели пресечь в мае 2020-го (несмотря на четкую организацию деятельности бандитов и принимаемые ими меры конспирации), было передано в суд (их лидера - известного криминального авторитета - задержали летом того же года).

Брали сотрудники отдела и Багдасаряна-младшего. Его отец с подельниками промышляли нападениями на водителей (было совершено несколько убийств), а сын занялся грязным шантажом – жертвами челябинца и его соучастников становились ни о чем не подозревавшие девушки, к которым один из злоумышленников втирался в доверие, очаровывал, приглашал в гости и которых в результате преступники запугивали, под дулом пистолета заставляли оговаривать себя, признаваясь в занятиях проституцией. Чтобы компрометирующее видео (жертв, помимо прочего, заставляли раздеваться) не было обнародовано, девушки отдавали преступникам деньги. Заявления на вымогателей ни одна из них не написала по понятным причинам. Также Багдасарян-младший был замешан в издевательствах над проститутками-одиночками. И таких серьезных расследований в копилке отдела – изрядное количество.

За период существования подразделения-юбиляра 11 его сотрудников были награждены различными государственными наградами, среди которых три ордена Мужества. Одна из этих наград вручена оперуполномоченному по особо важным делам за пресечение незаконного международного канала поставки оружия в 2006-м году.

Зачастую коллективу этого подразделения приходится работать без выходных, без перерыва на обед, сутки напролет. Все трудности мужчины в погонах переносят стойко, понимая важность своей работы. Они всегда готовы к выполнению поставленных задач, терпеливы и настойчивы в достижении целей, тесно и эффективно взаимодействуют с другими правоохранительными структурами.

Такая самоотдача не может не приносить плоды. И различные ухищрения преступников (например, кокаин в цветах из Венесуэлы, героин в луковицах или даже в протезах ветерана боевых действий, наркотики в желудках «глотателей», всевозможные схроны) не помогают им уйти от наказания.

Одно из недавних громких дел – пресечение деятельности нарколаборатории в Краснодарском крае (и задержание там пятерых человек), на которую наши силовики вышли после задержания двоих наркоторговцев из соседнего с Челябинской областью региона.

По словам начальника отдела (его имя мы не называем из соображений секретности), двигаться вперед – несмотря на бессонные ночи, отсутствие времени на полноценный отдых – ему и его команде помогает вера в правильность выбранного пути, в торжество справедливости. Для каждого из них служба уже давно стала призванием, любимым ремеслом, образом жизни, а рабочие кабинеты – вторым домом.

«Наш коллектив - как одна большая семья. Я желаю своим коллегам, в том числе из других правоохранительных структур, с которыми мы пересекаемся по долгу службы (следственный комитет, прокуратура, полиция), никогда не сомневаться в том, что делаешь, уверенности в себе и своих силах, крепкого здоровья, оперативной и следственной удачи», - сказал руководитель отдела.