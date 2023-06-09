09.06.2023
Многодетной семье из аварийного дома Наталья Котова предложила коммерческий найм муниципального жилья
09.06.2023
Отделение полиции Нязепетровска возглавил майор Брагин
09.06.2023
Курчатовский суд Челябинска рассмотрит дело о гибели троих работников цеха
09.06.2023
Челябинский предприниматель передал «Апостолу» эксклюзивный внедорожник
09.06.2023
В Челябинске появится арт-объект во славу первостроителей города
09.06.2023
Михаилу Скокову присвоено почетное звание «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел РФ»
Отделение полиции Нязепетровска возглавил майор Брагин
29.05.2023
В Челябинске сотрудники полиции и МЧС спасли попавшего в сети селезня
08.05.2023
Полицейские Челябинской области создали патриотический клип ко Дню Победы
06.05.2023
Полиция: «К пожарам в Миассе мотоциклист непричастен»
05.05.2023
В Златоусте задержан мошенник, которому пять пожилых женщин отдали около миллиона рублей
Исторический музей Южного Урала показал «Силу в правде» Совету Федерации
09.06.2023
В Челябинске стартовал Всероссийский форум по импортозамещению
08.06.2023
Александр Лазарев досрочно слагает полномочия спикера Заксобрания Челябинской области
07.06.2023
В Челябинской области назвали самые популярные имена рожденных в мае малышей
07.06.2023
В торговых точках Челябинской области ищут отравленный «Мистер Сидр»
06.06.2023