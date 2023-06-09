Отделение полиции Нязепетровска возглавил майор Брагин

Отделение полиции города Нязепетровска (Челябинская область) возглавил майор полиции Михаил Брагин, сменивший на этой должности Артема Лукина.

Нового руководителя личному составу нязепетровского ОМВД на состоявшемся в режиме видео-конференц-связи совещании представил начальник ГУ МВД России по Челябинской области генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков, отметивший, что за 18 лет службы Михаил Николаевич зарекомендовал себя с положительной стороны.

«Коллектив знает его морально-деловые качества, знаком с его требованиями, - отметил генерал Скоков. – Михаил Николаевич долгое время проработал в органах внутренних дел, сумел выработать опыт, который поможет ему на руководящей должности».

Как сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка, за почти два десятилетия, посвященных охране правопорядка, Михаил Брагин прошел служебный путь от участкового до заместителя начальника отделения полиции. Михаил Скоков почеркнул, что в ОМВД России по Нязепетровскому району выдержана преемственность – на смену бывшему начальнику пришел его заместитель.

Среди первоочередных задач, требующих внимания и особого контроля назначенного руководителя, начальник главка обозначил создание комфортных условий несения службы личным составом, повышение эффективности работы по выявлению и раскрытию экономических и коррупционных преступлений, пресечению незаконного оборота наркотиков и фактов незаконной миграции.

Михаил Скоков обратил внимание присутствующих, что у нязепетровского отделения полиции достойная история, созданная ветеранами. И нынешнему поколению стражей правопорядка предстоит ее продолжить и все эффективное – преумножить. Начальник главка выразил уверенность, что подразделение нязепетровской полиции способно стать одним из лучших в области. Для этого коллектив должен поддерживать своего руководителя.

«Сегодня наступила новая историческая веха для коллектива. От каждого сотрудника зависит, какой она будет. При этом основные задачи остаются прежними: обеспечение общественного порядка и безопасности жителей и гостей района, незамедлительное реагирование на все обращения граждан, принятие исчерпывающих мер по созданию комфортных условий проживания в правовом поле», – отметил генерал Скоков.

В ответном слове Михаил Брагин поблагодарил начальника главка за оказанное доверие и заверил, что сплоченный коллектив отделения МВД России по Нязепетровскому району способен справиться с любыми поставленными задачами в полном объеме. Он также доложил, что повышение уровня доверия населения к органам внутренних дел считает приоритетом в своей деятельности: нязепетровская полиция будет принимать все исчерпывающие меры, чтобы обезопасить граждан.