18.07.2023
«Ростелеком» планирует и дальше обеспечивать интернетом деревени Челябинской области
18.07.2023
Пьяная за рулем, ребенок в салоне: Еткульские полицейские задержали машину
18.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на 18 июля (18+)
17.07.2023
По факту наезда на туристку на берегу Увильдов возбуждено уголовное дело
17.07.2023
В Саду камней Челябинска активно укладывают плитку и начали устройство котлована под фонтан
17.07.2023
Молодой философ из ЮУрГУ едет в Африку, чтобы узнать о будущем Человека
Отделение СФР по Челябинской области обеспечило жителя Пласта высокотехнологичным протезом бедра
10.07.2023
Более 11 тысяч южноуральских пенсионеров получают надбавку за сельский стаж
02.02.2023
Южноуральские семьи активно оформляют единое пособие
10.01.2023
Страховые пенсии южноуральцев увеличились с первого января
В Челябинске началось строительство Одигитриевского собора в женском монастыре
17.07.2023
Челябинская область чествует славных металлургов
16.07.2023
Владимир Якушев и Алексей Текслер поздравили жителей Магнитогорска с Днем металлурга и Днем города
15.07.2023
Минэкологии Челябинской области предрекает несколько дней с гарью в воздухе и дымкой
14.07.2023
Жители Челябинска задыхаются от запаха гари и жалуются на головную боль
14.07.2023