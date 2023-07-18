Отделение СФР по Челябинской области обеспечило жителя Пласта высокотехнологичным протезом бедра

Протез бедра с микропроцессорным управлением стоимостью 3,5 миллиона рублей получил Аслан Мурзабеков из Пласта. Три года назад молодой человек пострадал в результате несчастного случая на шахте, и теперь, благодаря высокотехнологичному протезу, он сможет свободно ходить и заниматься спортом.

Раньше я использовал простой тренировочный протез. Ощущения абсолютно новые, чувствую себя надежно и безопасно. Первым делом хочу попробовать пробежаться и прокатиться на велосипеде, - поделился впечатлениями Аслан.

Новый протез дает возможность передвигаться без опоры по прямой и неровной поверхности. Электроника контролирует движение, амортизирует, позволяет ходить быстрым и медленным шагом, спускаться и подниматься по лестнице. Данная модель не боится попадания влаги.

Отделение СФР по Челябинской области напоминает, что пострадавшие на производстве имеют право на получение страховых выплат, оплату медицинской, социальной и профессиональной реабилитации по линии СФР. Указанные гарантии возможны только в случае официального трудоустройства гражданина, а также если работодателем уплачены взносы в СФР по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.

Нуждаемость в техническом средстве реабилитации, в том числе высокотехнологичном, устанавливается органами медико-социальной экспертизы, которые вносят соответствующую запись в программу реабилитации пострадавшего на производстве и от профзаболеваний. Для получения средства реабилитации гражданину необходимо подать заявление в СФР. Это можно сделать любым удобным способом: дистанционно через портал государственных услуг или в ближайшей клиентской службе Отделения СФР.

С начала года Отделение СФР по Челябинской области обеспечило пострадавших на производстве южноуральцев высокотехнологичными протезами на общую сумму 12,7 миллионов рублей. Заключены 9 государственных контрактов на изготовление дорогостоящих технических средств реабилитации. Всего до конца года на эти цели будет направлено 62 миллиона рублей.