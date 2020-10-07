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Открылась онлайн-выставка «Золотая осень»

Общество
Сегодня, 14:42
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Сегодня, 7 октября, открылась 22 Российская агропромышленная выставка «Золотая осень». Несмотря на вынужденный онлайн-формат, организаторы считают, что форум охватит еще больше участников, чем это было ранее в обычном формате.

 Аграрии Челябинской области также примут участие в мероприятиях выставки. Так, фермеры и специалисты АПК смогут подключиться к студиям, в которых будут проведены круглые столы, сессии, посвящённые развитию малых форм хозяйствования.

Сегодня состоится сессия «Каналы сбыта фермерской продукции и перспективы их развития». Также специалисты агрокомплекса примут участие в круглом столе на тему «Реализация региональных проектов «Экспорт продукции АПК»: лучшие практики». На 8 октября запланирована панельная дискуссия «Многообразие вкусов России: продвижение и поддержка региональных брендов продуктов питания». Также в этот день в режиме онлайн пройдут совещание по вопросам потребности отраслей АПК (Проект «Крестьянин») и форум «Развитие сельских территорий и сельского туризма».

Напомним, что, учитывая онлайн формат выставки, в регионе создан тематический сайт, на котором представлены передовые предприятия отрасли по основным направлениям. На региональном сайте «Агропром—74»,  подготовленном к этому событию, представлены основные региональные производители продуктов питания, зерновых культур и семян, мясной продукции и племенного скота, организации, ведущие научную деятельность, учреждения ветеринарии, производители кормов и сельхозтехники. Кроме того, ряд сельских территорий и организаций примут участие в конкурсной программе «Золотой осени».

 

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