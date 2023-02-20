Отменены занятия в школах Челябинска, Миасса и Копейска, но только в первую смену

В связи с низкой температурой окружающего воздуха отменены занятия для учащихся младших и средних классов всех городских школ в Челябинске, Миассе, Копейске.

По данным Челябинского Гидрометеоцентра, в понедельник, 20 февраля, в восемь часов утра температура воздуха в Челябинске была минус 20 градусов, влажность воздуха 80%, ветер северный 1-2 метра в секунду, атмосферное давление ниже нормы и продолжит снижаться.

В областном центре из-за мороза не пошли в школу все учащиеся начальных классов первой смены. «Сегодня, 20 февраля, Комитетом по делам образования Челябинска принято решение об отмене занятий в школах города с первого по четвёртый классы первой смены», - сообщает телеграм-канал ЕДДС. Занятия второй смены в школах областного центра проводятся в обычном режиме

В Копейском городском округе мороз также отменил занятия для учащихся начальной школы. «20 февраля 2023 года в связи с низкой температурой окружающего воздуха управлением образования принято решение об отмене занятий в школах г. Копейска с первого по четвертый классы первой смены», - сообщает управление образования городского округа. Утром в Копейске было минус 20 градусов, влажность воздуха 80%, ветер до одного метра в секунду.

В Миасском городском округе пока отменены занятия только для учащихся младших и средних классов первой смены. «Сегодня, 20 февраля 2023 года, в связи с низкой температурой окружающего воздуха отменяются занятия в школах Миасского городского округа с первого по седьмой классы первой смены», - сообщает МКУ «Управление ГОЧС» г. Миасс. Средняя температура по округу утром была минус 27 градусов, ветер 1,6 метра в секунду. Занятия во вторую смену проводятся в обычном режиме.

Напомним, в сильные морозы родители под свою ответственность могут оставить ребенка дома, уведомив об этом школу. В таком случае пропущенные учащимися уроки не будут засчитаны пропусками по неуважительной причине.

Занятия для всех учащихся отменяются при температуре воздуха минус 28-29 градусов (ветер от пяти и более метров секунду), при минус 30 градусов при скорости ветра 1-4 метров в секунду, при минус 31 градус и ниже.