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Отстаивать честь Челябинской области будет участковый из Миасса

Общество
Сегодня, 14:26
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Капитан полиции Сергей Полковников из Миасса (Челябинская область) стал победителем регионального этапа конкурса «Народный участковый». Он будет представлять Южный Урал на финальном этапе Всероссийского конкурса.

Завершилось голосование по второму этапу Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый», которое было организовано на Интернет-сайте ГУ МВД России по Челябинской области. Жители региона могли проголосовать за любого из 38 участковых уполномоченных полиции, представляющих города и районы Южного Урала.

По итогам второго этапа победителем регионального этапа конкурса МВД России «Народный участковый» в Челябинской области стал капитан полиции Сергей Полковников из Миасса.

«Участковый раскрыл 21 преступление, выявил и пресек 85 административных правонарушений, рассмотрел 211 жалоб и заявлений граждан. Самое главное, что  в свой работе Сергей Полковников считает общение с людьми, благодаря чему удается держать оперативную обстановку под контролем», - сообщили в региональном полицейском главке.

Теперь Сергей Полковников будет представлять Челябинскую область на третьем заключительном этапе конкурса МВД России «Народный участковый». Голосование будет организовано на Интернет-сайте газеты «Комсомольская правда». Победитель будет приглашен на встречу с министром внутренних дел и получит главный приз конкурса – автомобиль.

 

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