08.11.2023
День единства на спорте: магнитогорцы показали, как дружны и спортивны
08.11.2023
Движение по улице Энтузиастов в Челябинске ограничили до 15 ноября
08.11.2023
Челябинск готовится к созданию на площади Революции «Малахитовой шкатулки» изо льда
08.11.2023
Частная челябинская компания поплатилась за строительной мусор в контейнере для бытовых отходов
08.11.2023
Большинство челябинцев выступает за вывески исключительно на русском языке
08.11.2023
В Челябинске посветлело пространство вокруг башни с часами
Озерский «Маяк» освоил переработку еще одного нового типа топлива
08.11.2023
Новый павильон «Атом» в Москве готов встретить гостей бесплатно
21.09.2023
ПО «Маяк» блестяще провел учения по ликвидации условных последствий ЧС с радиоактивными материалами
21.09.2023
«Маяк» посетили участники Менделеевской экологической экспедиции
13.09.2023
При содействии ПО «Маяк» в Озерске открылся первый детский автодром
Челябинский коллектив «Детство» победил в «Славянских мотивах» в Минске
08.11.2023
Масса интересного ждет гостей на международной выставке-форуме «Россия» в Москве
07.11.2023
В Челябинске в 2023 году отремонтировано и построено более миллиона квадратных метров дорог
07.11.2023
Торговый дом ММК отметил 15-й день рождения
07.11.2023
Южноуральцы увидели зрелищные полярные сияния
06.11.2023