Озерский «Маяк» освоил переработку еще одного нового типа топлива

На заводе РТ-1 ПО «Маяк» (Озерск, Челябинская область) освоена переработка еще одного нового типа топлива – реактора ТИБР с топливной композицией на основе металлического сплава урана и молибдена с элементами из гидрида циркония.

ТИБР – это аббревиатура транспортабельного импульсного быстрого реактора. Он относится к исследовательским импульсным ядерным установкам, которые представляют собой мощный источник нейтронов, необходимый для изучения физических свойств атомного ядра. В них имитировалось воздействие ядерного взрыва на разного рода объекты, главным образом на военную технику, включая образцы ядерного оружия.

Как отмечают в информационной службе ФГУП «ПО «Маяк», установка была создана в 1970 году, после чего ее передали в Научно-исследовательский институт приборов в Лыткарино (Московская область). Эксплуатация установки завершилась в 2015 году, и возникла задача вывоза и переработки отработавшего ядерного топлива, которую коллектив завода выполнил на высоком профессиональном уровне.

Как рассказал начальник производственно-технического отдела радиохимического завода Андрей Гермашев, для переработки топливная композиция в виде металлических полусфер была доставлена на завод РТ-1 в специальном транспортном пенале, изготовленном из коррозионной стали, а затем пенал загрузили в аппарат-растворитель.

«После операции растворения специалистами завода выделены и очищены от примесей ценные компоненты. Серьезной проблемой, которая могла бы осложнить проведение переработки, является образование осадков в виде молибденовой кислоты и молибдата циркония на основных стадиях переработки ОЯТ, включающих растворение, экстракционный аффинаж и упаривание растворов. Но благодаря высококвалифицированным специалистам завода на всех этапах технологического процесса были выработаны решения, позволяющие перерабатывать этот тип топлива без отклонений от нормального режима и с соблюдением всех требований безопасности и качества», - подчеркнул Андрей Гермашев.

СПРАВКА

Завод РТ-1 ПО «Маяк» – единственное в Российской Федерации предприятие, осуществляющее радиохимическую переработку отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) в промышленном масштабе.

На заводе перерабатывается отработавшее ядерное топливо различных энергетических и исследовательских реакторов. Благодаря внедрению передовых технологий и колоссальному опыту специалистов, постоянно расширяется номенклатура перерабатываемого ОЯТ.

На заводе накоплен огромный опыт переработки различных топливных композиций на основе оксидов, карбидов и металлов.