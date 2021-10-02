Памятники истории и культуры Челябинской области теперь собраны в одном месте

Памятники истории и культуры Челябинской области, коих в регионе свыше трех тысяч, теперь собраны в одном месте.

Как отмечает руководитель инициативной группы «Архистраж» Юрий Латышев, раньше не было ни единого электронного ресурса, где была бы размещена полная и достоверная информация о всех объектах культурного наследия Южного Урала.

«Наш проект направлен на информирование о памятниках истории и культуры, зданиях, сооружениях, захоронениях и достопримечательных местах», – сказал Юрий Латышев.

Вместе с единомышленниками из «Архистража» руководитель проекта объехал десятки городов и сельских поселений Челябинской области, чтобы создать каталог памятников и исторических объектов.

Арасланово, Аргаяш, Аша, Беликуль, Большие Харлуши, Бродокалмак, Верхнеуральск, Верхний Уфалей, Верхняя Санарка, Воскресенское, Губернское, Демарино, Златоуст, Карабаш, Касли, Кирды, Коркино, Кочкарь, Кузнецкое, Кулуево, Куса, Кыштым, Магнитогорск, Медведёвка, Миасс, Миньяр, Нижнепетропавловское, Нижний Уфалей, Нязепетровск, Озёрск, Октябрьское, Пласт, Пороги, Сатка, Сим, Снежинск, Сокол, Сугояк, Троицк, Фёклино, Чебаркуль, Челябинск, Чудиново, Шемаха, Южноуральск, Юрюзань – это далеко не весь список территорий, где общественники поработали с государственным архивом и фотографиями местных жителей.

В итоге была собрана база, которая вмещает описания тысячи 280-ти объектов культурного наследия, в том числе 23-х - федерального значения, 514-ти - регионального и 22-х – местного.

«Каждый житель Челябинской области должен представлять, какие памятники истории и культуры находятся рядом с местом, где он живёт, учится и работает. Нами было принято решение создать интернет-платформу, на которой была бы собрана информация о каждой достопримечательности Южного Урала. В прошлом году мы узнали о грантовом конкурсе губернатора Челябинской области для физических лиц и решили – нужно подавать заявку», – сообщил Юрий Латышев.

Инициатива получила поддержку в конкурсе 2020 года на предоставление грантов главы региона. Проект создан с целью сохранности памятников истории и культуры, увеличения туристической привлекательности региона, а также для использования в образовательных программах краеведческой направленности.

Благодаря гранту всю собранную информацию удалость собрать на одном сайте. На платформе размещены актуальные данные о каждом объекте: его современная фотография, фрагмент карты с указанием адреса.

Также на сайте можно познакомиться с историческими снимками памятников культуры, справками с первоисточников, а также документацией о том, кем охраняется объект. Для удобства просмотра памятники истории и культуры рассортированы по муниципалитетам и видам.

Как сообщает Фонд поддержки гражданских инициатив Южного Урала (оператор конкурсов на предоставление грантов губернатора Челябинской области), сейчас в рамках реализации грантового проекта в муниципалитетах региона проходят презентационные встречи: круглые столы и пресс-конференции.

Мероприятия уже состоялись в Кыштымском городском округе и Сосновском муниципальном районе, где руководитель проекта Юрий Латышев презентовал сайт, созданный на средства гранта, поделился историей его создания, рассказал местным жителям об объектах исторического и культурного наследия, которые располагаются на их территории.

Подобные встречи позволяют жителям региона узнать о культурном наследии родного края, приобщиться к пропаганде защиты и охраны памятников истории и культуры.