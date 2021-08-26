26.08.2021
В Сосновской районной больнице назначен новый руководитель
26.08.2021
ПАО «ММК»: «Продажи точно в срок» с новым помощником
26.08.2021
В Челябинской области снизилось количество фальшивых купюр
26.08.2021
В Челябинске состоится акция «Вместе не страшно»
26.08.2021
Следом за «Зюраткулем» и «Таганаем»: в нацпарке «Зигальга» едва не случилась большая беда
26.08.2021
ГРЦ Макеева вручил юным жителям Миасса путевки в студенческую жизнь
ПАО «ММК»: «Продажи точно в срок» с новым помощником
24.08.2021
ММК снижает расход энергетических ресурсов в своих подразделениях и обществах Группы
20.08.2021
ММК опубликовал полную базу данных по аспектам устойчивого развития
20.08.2021
ММК провел бизнес-конференцию в «Абзаково» для клиентов со всей страны
19.08.2021
ММК достиг отметки в 750 миллионов тонн выпущенного агломерата
Сюрприз для челябинских водителей: на Комсомольском проспекте появились новые дорожные знаки
24.08.2021
В Челябинске на участке Комсомольского проспекта появился разделительный газон
23.08.2021
В Челябинске заканчивают формировать современную городскую среду
23.08.2021
Фирменные развороты Текслера в Златоусте
21.08.2021
В Челябинске открылась главная сельскохозяйственная выставка региона «Агро-2021»
19.08.2021