Папы Челябинской области чаще других уральцев будут дарить дочкам умные часы на 8 Марта

Жители Челябинской области стали больше времени уделять онлайн-шопингу. В тренде - покупка одежды российских брендов: именно ее южноуральцы чаще всего выбирали в качестве подарков для себя и близких к 8 Марта.

По данным обезличенной статистики big data МегаФона, с начала марта трафик на такие сайты увеличился в три с половиной раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Магазины, где можно выбрать одежду российских брендов, уверенно обогнали популярные маркетплейсы. Динамика по ним в Челябинской области выросла на 25 процентов к первому месяцу весны 2022 года.

Как отмечают в пресс-службе МегаФона, подарки ждут и юных жительниц Челябинской области. Накануне Международного женского дня продажи умных детских часов в розничных магазинах компании выросли на четверть. Папы Южного Урала активнее всех будут вручать такие презенты своим дочкам – это самый высокий показатель в УрФО. Также у жителей региона вырос интерес к беспроводным наушникам (на 91 процент), часам Apple (на 20 процентов) и смартфонам (на 14 процентов).

Статистика показывает, что в этот раз больше мужчин решили не экономить - женщины снова могут рассчитывать на ювелирные украшения в подарок. Мобильный трафик на сайты с золотыми и серебряными изделиями в этом месяце вырос на 56 процентов к значениям прошлого года. В марте 2022-го о таких презентах задумывались намного реже – трафик тогда снизился на 36 процентов к 2021 году.

Выбор букета южноуральцы оставили на день перед праздником. В это время трафик на сайты с доставкой цветов обычно вырастает в три раза по сравнению со среднестатистическим днем. Но самым популярным периодом окажется само 8 Марта, когда жители будут заказывать композиции в пять раз активнее.

«На женский праздник традиционно приходится больше звонков и трафика, чем 23 февраля. Сеть «накаляется» от поздравлений и комплиментов. Для комфортного интернет-общения и звонков с лучшим качеством звука в сети четвертого поколения мы в полтора раза расширили емкость 4G и увеличили скорость передачи данных в крупных городах, селах и деревнях региона», - рассказал директор МегаФона в Челябинской области Сергей Денисов.