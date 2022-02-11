Не сделал Куляшов, не сделает и Ксензов: двустороннему движению на Советской и Пушкина не бывать

Челябинские автомобилисты, неоднократно просившие городскую власть вернуть на улицы Советскую и Пушкина двустороннее движение, могут попрощаться со своими мечтами о том, чтобы было, как раньше: новый заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов, как и его предшественник Максим Куляшов, назвал восстановление на вышеназванных улицах движения в обе стороны нецелесообразным.

Напомним, на Андрея Ксензова автомобилисты возлагали большие надежды, однако сбыться им не суждено.

Получив очередное обращение жителей Советской и Пушкина, агентство «Урал-пресс-информ» отправило запрос на имя чиновника с просьбой поделиться своим видением ситуации и ответить, могут ли горожане, мечтающие о возвращении на эти улицы двустороннего движения, надеяться на положительное решение вопроса.

Андрей Ксензов подробно и обстоятельно ответил на запрос. Приводим его официальный ответ полностью:

«Согласно требованиям действующего законодательства, постановлением администрации Челябинска от 30.11.2018 утверждена комплексная схема организации дорожного движения на 2018-2032 годы (КСОДД), которая предусматривает внедрение одностороннего движения по улице Советской в направлении от проспекта Ленина в сторону улицы Труда и по улице Пушкина в направлении от улицы Труда в сторону проспекта Ленина.

Указанные улицы обладают характерными особенностями, позволяющими и требующими введения на них одностороннего движения. Данные улицы являются параллельными. Наличие двух параллельных улиц позволяет организовать одностороннее движение в обоих направлениях.

Перечисленные улицы расположены в центральной части города с большим количеством центров притяжения. Вследствие этого с учетом разрешенной стоянки с обеих сторон, а также двух полос движения на каждой из улиц зачастую затруднен встречный разъезд.

Таким образом, при введении на обозначенных улицах одностороннего движения прогнозируется увеличение пропускной способности, повышение скоростей движения, повышение уровня безопасности движения при одновременном сохранении существующей транспортной доступности на рассматриваемой территории.

В ходе разработки проектно-сметной документации по вопросу восстановления двустороннего движения на улицах Пушкина и Советской установлено, что просвет арки дома №69 по улице Коммуны составляет менее шести метров.

Данная ширина проезжей части не обеспечивает безопасный разъезд транспортных средств во встречных направлениях, в связи с чем необходима организация поочередного движения через арку.

При выезде из арки дома №9 по улице Коммуны не обеспечен «треугольник видимости» нерегулируемого пешеходного перехода, через который осуществляется движение пешеходных потоков к объектам притяжения граждан в городском пространстве, а именно: к центральной городской библиотеке имени Пушкина, центральной городской библиотеке имени Горького, муниципальному детскому саду №97, госкомитету по делам ЗАГС Челябинской области.

Таким образом, введение двустороннего движения по улице Пушкина, в частности, в районе дома №69 по улице Коммуны, приведет к дополнительным конфликтным точками: транспорт-транспорт, транспорт-пешеход».

Кроме того, Андрей Ксензов дополнительно сообщил, что в администрацию Челябинска поступило коллективное обращение жителей улиц Пушкина и Советской, а также собственников и арендаторов жилых помещений, расположенных на вышеуказанных улицах, с просьбой не изменять существующей организации дорожного движения.

«В обращении сказано, что жильцы, владельцы и арендаторы нежилых помещений на Советской и Пушкина оценили преимущество введения одностороннего движения: снизилась интенсивность движения транспортных средств, также на указанных улицах уменьшилось количество ДТП. В связи с вышеизложенным считаю восстановление двустороннего движения по улицам Пушкина и Советской нецелесообразным», - заявил Андрей Ксензов.

На удивление благодарные, неравнодушные у одностороннего движения защитники - не поленились даже коллективное обращение в мэрию направить и свою позицию обосновать! А еще на удивление наблюдательные и осведомленные – раз могут судить о снижении количества дорожно-транспортных происшествий после того, как движение стало односторонним: и число ДТП посчитали, и сравнительный анализ провели.

С большой долей вероятности, сторонники движения одностороннего – из числа пешеходов, потому что автомобилисты – радеют за обратное, однако, к сожалению, коллективного обращения в администрацию Челябинска они направить не догадались: глядишь бы, помогло. Хотя вряд ли.

Напомним, односторонним движение на Советской и Пушкина (на участках от проспекта Ленина до улицы Труда) сделали 19-го апреля 2019-го года – тогда главой Челябинска был Владимир Елистратов, а за дорожное хозяйство отвечал Владимир Алейников.

После того как движение здесь стало возможным только в одну сторону, автомобилисты начали испытывать большие неудобства: чтобы добраться до своего дома или отвезти детей в школу или детский сад, им теперь приходится объезжать по несколько кварталов.

В октябре 2020-го года недовольные жители встречались с Максимом Куляшовым, который сообщил им, что возвращать двустороннее движение на Советской и Пушкина не планируется (такое решение он озвучил несмотря на ранее данное челябинскими властями обещание прислушаться к мнению населения).

«Улица узкая, с двух сторон заставлена транспортом. Если мы здесь организуем движение в два ряда, то все эти автомобили, начиная выезжать и маневрировать, одну из полос будут постоянно закрывать. Улица просто встанет», – сказал тогда Максим Куляшов, добавив, что автомобилистам стоит учитывать мнение многочисленных пешеходов, которые живут или же просто гуляют в данном районе. Как оказалось, Андрей Ксензов в этом вопросе с ним солидарен.