Парк Гагарина в Челябинске обзаведется двумя десятками новых лавочек

В челябинском парке имени Гагарина будет установлено 23 новые скамейки, чтобы еще большее число любителей прогулок на свежем воздухе смогли присесть и отдохнуть, наслаждаясь окружающими красотами.

Контракт на поставку МАФов для знакового общественного пространства южноуральской столицы был заключен 19-го октября. Как сообщил замглавы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев, согласно условиям контракта, лавочки должны быть поставлены в срок до десятого декабря.

По его словам, в настоящее время в рамках ремонта парка Гагарина подрядная организация приводит в порядок фасад здания кафе «Таверна».