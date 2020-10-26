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Парк Гагарина в Челябинске обзаведется двумя десятками новых лавочек

Общество
Сегодня, 15:10
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Автор: 
Евгения Александрова

В челябинском парке имени Гагарина будет установлено 23 новые скамейки, чтобы еще большее число любителей прогулок на свежем воздухе смогли присесть и отдохнуть, наслаждаясь окружающими красотами.

Контракт на поставку МАФов для знакового общественного пространства южноуральской столицы был заключен 19-го октября. Как сообщил замглавы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев, согласно условиям контракта, лавочки должны быть поставлены в срок до десятого декабря.

По его словам, в настоящее время в рамках ремонта парка Гагарина подрядная организация приводит в порядок фасад здания кафе «Таверна».

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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