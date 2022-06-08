Парковка на Театральной площади Челябинска стала более светлой

Парковочное пространство на Театральной площади Челябинска стало более светлым – здесь полностью завершено обустройство дополнительного освещения.

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Как сообщает телеграм-канал городского комитета дорожного хозяйства, данные работы проводились на парковке силами сотрудников муниципального бюджетного учреждения «ЭВИС».

Напомним, подготовка к установке дополнительного освещения на парковке рядом с театром драмы имени Наума Орлова началась в начале второй декады мая. Во время проведения работ эту востребованную парковку частично перекрывали.