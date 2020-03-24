ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Педагоги объяснили, как школы перейдут на дистанционное обучение

Общество
Сегодня, 14:36
Автор: 
Олеся Денисова

Практически все школы Челябинской области с 23 марта ушли на каникулы. С 30 марта по 12 апреля в регионе введено свободное посещение уроков. Родители сами принимают решение, пойдет ребенок в школу или будет заниматься дистанционно.

Как пояснила первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова, руководители школ будут самостоятельно принимать решение, как организовать образовательный процесс.

 

«Единого подхода быть не может. У нас в регионе 831 школа. У каждой свои особенности. Поэтому руководство будет самостоятельно определять удобный и безопасный для детей способ осваивания обязательной школьной программы. Сейчас многие образовательные платформы предоставили бесплатный доступ к своим курсам. Завтра мы проведём семинар с педагогами, где расскажем, как данные платформы можно использовать в работе. Опыт дистанционного обучения у школ области есть, но он не распространен на все муниципалитеты. Это технологии будущего, нам нужно к этом стремиться», - пояснила Елена Коузова.

В настоящее время у всех образовательных организаций региона есть доступ к государственной информационной системе образования Челябинской области «Сетевой город», которая позволят поддерживать связь с учителем, выдавать домашнее задание как конкретному ученику, так и всему классу. Затем собирать работы и оценивать. Но она не дает возможность в полной мере учителю объяснить материал и иметь прямой контакт с ребенком. Для этого школы будут использовать другие механизмы, например, видеокурсы, онлайн-уроки, тесты.

«Как показала практика, не так много родителей готовы перейти на дистанционное обучение полностью. Будут использоваться различные варианты взаимодействия педагогов с детьми. Школа готова к тому, чтобы организовать для детей на дистанционном обучении уроки с использованием современных технологий. Каждый педагог выбирает те образовательные ресурсы, на которых ему будет удобно работать», - пояснила директор гимназии №80 Челябинска Анна Макарова.

Родители также будут нести ответственность за организацию учебного места дома и безопасность детей в сети. Будут учитываться и интересы тех детей, у которых нет доступа к сети или гаджетов. Представители Минобра провели разъяснительное совещание с педагогами, где рекомендовали формы дистанционной работы с такими детьми.

Что касается Всероссийских проверочных работ, сроки их проведения продлены до 25 мая. Каждая школа будет самостоятельно формировать график ВПР. Уникальный материал для каждой школы хранится на сервере, его можно будет скачать непосредственно перед стартом работы.

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
Грипп
Федерация
Сегодня, 14:18
После гречки россияне набросились на презервативы
Федерация
Сегодня, 14:16
Мишустин потребовал развернуть доплаборатории в регионах
Общество
Сегодня, 13:40
Успел выступить на заседании
Депутат ЗСО Челябинской области отправлен в больницу на карантин
Федерация
Сегодня, 13:16
В России задумались над созданием беспилотника для борьбы с коронавирусом
Сегодня, 12:08
Алексей Текслер выступил с обращением к южноуральцам
Сегодня, 11:51
В сетевых магазинах Челябинской области полки не опустели
Сегодня, 11:14
Пожилые южноуральцы могут подать заявку на покупку продуктов и лекарств
Сегодня, 10:38
Теперь можно подключиться к МегаФону, не выходя их дома
Сегодня, 10:03
В Челябинске растет число заболевших коронавирусом
Сегодня, 09:48
Полиция Челябинской области усилит контроль за находящимися на карантине
Сегодня, 09:20
В Челябинской области грипп не сдает свои позиции
Вчера, 22:27
В понедельник началась четвертая неделя Великого поста
Вчера, 18:11
Анонсы событий и мероприятия на 24 марта
Вчера, 17:55
ФСС разъяснил, как оформить больничный лист находящимся на карантине южноуральцам
Общество
Сегодня, 10:03
В Челябинске растет число заболевших коронавирусом
Общество
Сегодня, 12:58
В Челябинске дом на гостевом маршруте получил нарядные корзины вместо аварийных балконов
Новости
Сегодня, 14:18
Федерация
После гречки россияне набросились на презервативы
Сегодня, 14:16
Федерация
Мишустин потребовал развернуть доплаборатории в регионах
Сегодня, 13:35
Общество
Часы на площади Революции будут выполнены в римском стиле
Сегодня, 13:19
Федерация
В России банки начали поднимать ставки по ипотеке
Сегодня, 13:16
Федерация
В России задумались над созданием беспилотника для борьбы с коронавирусом
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
Сегодня, 13:35
Общество
Часы на площади Революции будут выполнены в римском стиле
Сегодня, 12:52
Общество
Полицейские Челябинска, контактировавшие с зараженной коронавирусом помощницей прокурора, вне опасности
Вчера, 22:27
Общество
В понедельник началась четвертая неделя Великого поста
Вчера, 18:11
Общество
Анонсы событий и мероприятия на 24 марта
Вчера, 17:42
Общество
Челябинский магазин на Гагарина торговал гнилой рыбой
Теги
коронавирус
школа
занятия в школе
Карантин
эпидемия
грипп
Челябинск
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика