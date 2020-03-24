Педагоги объяснили, как школы перейдут на дистанционное обучение

Практически все школы Челябинской области с 23 марта ушли на каникулы. С 30 марта по 12 апреля в регионе введено свободное посещение уроков. Родители сами принимают решение, пойдет ребенок в школу или будет заниматься дистанционно.

Как пояснила первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова, руководители школ будут самостоятельно принимать решение, как организовать образовательный процесс.

«Единого подхода быть не может. У нас в регионе 831 школа. У каждой свои особенности. Поэтому руководство будет самостоятельно определять удобный и безопасный для детей способ осваивания обязательной школьной программы. Сейчас многие образовательные платформы предоставили бесплатный доступ к своим курсам. Завтра мы проведём семинар с педагогами, где расскажем, как данные платформы можно использовать в работе. Опыт дистанционного обучения у школ области есть, но он не распространен на все муниципалитеты. Это технологии будущего, нам нужно к этом стремиться», - пояснила Елена Коузова.

В настоящее время у всех образовательных организаций региона есть доступ к государственной информационной системе образования Челябинской области «Сетевой город», которая позволят поддерживать связь с учителем, выдавать домашнее задание как конкретному ученику, так и всему классу. Затем собирать работы и оценивать. Но она не дает возможность в полной мере учителю объяснить материал и иметь прямой контакт с ребенком. Для этого школы будут использовать другие механизмы, например, видеокурсы, онлайн-уроки, тесты.

«Как показала практика, не так много родителей готовы перейти на дистанционное обучение полностью. Будут использоваться различные варианты взаимодействия педагогов с детьми. Школа готова к тому, чтобы организовать для детей на дистанционном обучении уроки с использованием современных технологий. Каждый педагог выбирает те образовательные ресурсы, на которых ему будет удобно работать», - пояснила директор гимназии №80 Челябинска Анна Макарова.

Родители также будут нести ответственность за организацию учебного места дома и безопасность детей в сети. Будут учитываться и интересы тех детей, у которых нет доступа к сети или гаджетов. Представители Минобра провели разъяснительное совещание с педагогами, где рекомендовали формы дистанционной работы с такими детьми.

Что касается Всероссийских проверочных работ, сроки их проведения продлены до 25 мая. Каждая школа будет самостоятельно формировать график ВПР. Уникальный материал для каждой школы хранится на сервере, его можно будет скачать непосредственно перед стартом работы.