Пенсионеры из Аши оставили телефонных мошенников без денег

В дежурную часть Отдела МВД России по Ашинскому району (Челябинская область) обратились трое пожилых местных жителей, которые сообщили о попытке мошенников завладеть их деньгам.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, во всех случаях пенсионерам звонили неизвестные и, представляясь должностными лицам, сообщали о попавших в беду их родственниках. По легенде, близкие люди пенсионеров стали виновниками дорожно-транспортных происшествий, в результате которых есть пострадавшие. Теперь им требуются деньги на лечение - около миллиона рублей.

В первом случае женщина, 1939 года рождения, сперва поддалась на уловки мошенников и стала выполнять их требования. Но после требования завернуть деньги в постельное белье, пенсионерка поняла, что ее обманывают, так как ее внучка находится в настоящее время в другом регионе.

Другую жительницу Ашинского района, 1955 года рождения, муж убедил не поддаваться на уловки мошенников и прекратить разговор с неизвестными. Еще один телефонный звонок поступил пожилой женщине, 1956 года рождения. Злоумышленники говорили якобы от лица ее дочери, совершившей ДТП и серьезно пострадавшей. От такой новости пенсионерка впала в шок и почувствовала себя плохо. Заявление в полицию подали ее родственники.

Несмотря на давление, убеждение и угрозы, поступающие по телефону, пожилые люди приняли правильное решение - они не стали выполнять требования мошенников. В настоящее время в ОМВД России по Ашинскому району решаются вопросы о возбуждении уголовных дел.

Сотрудники полиции напоминают, что чаще всего жертвами телефонных мошенников становятся люди пожилого возраста в силу своей доверчивости. Злоумышленники готовы придумать любую легенду, если это поможет им завладеть вашими деньгами. Полицейские обращаются к детям и внукам пожилых жителей региона с просьбой провести с родственниками предупредительные беседы и рассказать, как нужно действовать в подобных ситуациях.