Пенсионеры Магнитки поедут в сады бесплатно

В Магнитогорске (Челябинская область) депутаты городского Собрания пролонгировали пенсионерам льготы на бесплатный проезд по сезонным садовым маршрутам в следующем году.

Садоводам-пенсионерам вновь в 2023 году будет предоставляться право бесплатного проезда и провоза багажа по садовым сезонным маршрутам. Действие сезонных маршрутов прежнее: с 16 апреля по 16 октября.

Напомним, что Магнитогорск – единственный город в области, где пенсионеры до садов ездят бесплатно. В других городах региона садоводы старшего возраста оплачивают половину стоимости проезда, поскольку это льгота за счёт областного бюджета.