Переезды и переходы на ремонтируемом участке Новороссийской мостят плиткой

В Челябинске продолжается капитальный ремонт трамвайных путей на улице Новороссийской в Ленинском районе.

Как сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», на уложенных участках подрядчик выполняет работы по термитной сварке стыков.

На автомобильных переездах и пешеходных переходах производится мощение плиткой.

В общей сложности на Новороссийской будет уложено 2100 метров рельсов – на участке от Машиностроителей до Дербентской. В рамках капремонта трамвайных путей работы проводятся и на кольце по улице Чистопольской. Субподрядчиком является компания «Строй-Сервис».