Перекресток Калининского района вместо цветников «украсили» незаконные ларьки

В Калининском районе Челябинска вместо утвержденных мест для обустройства цветников появились незаконные ларьки, заявляет движение «Эко Стандарт».

С жалобой на действия районной администрации и лиц, ответственных за снос нелегальных нестационарных торговых объектов, к общественникам обратились местные жители.

«Еще в конце мая 2022 года на перекрестке улиц 40 лет Победы и 250-летия Челябинска должны были появиться обустроенные клумбы и цветники с зелеными насаждениями. На это были выделены бюджетные средства в размере восьми миллионов 732 тысяч рублей в рамках муниципальных программ по благоустройству и озеленению города, но вместо них на месте появились нестационарные незаконные ларьки, которые должны были ликвидировать еще в начале этого года, благоустроив территорию, но ответственные за снос городские службы так и не убрали эти объекты», - заявили в «Эко Стандарте».

Как сообщил руководитель движения Сергей Ефимов, общественники обратились в администрацию Челябинска и прокуратуру с требованием проверить работу чиновников, ответственных за реализацию проекта по благоустройству данной территории, а также привлечь к ответственности тех чиновников, которые еще до реализации проекта должны были ликвидировать незаконные ларьки.