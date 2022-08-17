17.08.2022
Перекресток Калининского района вместо цветников «украсили» незаконные ларьки
17.08.2022
Запрет на полеты в 11 аэропортов России продлён до 23 августа
17.08.2022
В Челябинской области создадут центр компетенций по аэродромному оборудованию
16.08.2022
В Челябинской области набирает темпы уборка зерна
16.08.2022
Анонсы событий и мероприятий на 17 августа
16.08.2022
Челябинских перевозчиков штрафуют за нарушение расписания
Перекресток Калининского района вместо цветников «украсили» незаконные ларьки
Ко Дню знаний в Челябинской области откроют две новые школы
16.08.2022
Глава Росприроднадзора – о Челябинске: Люди имеют право на чистый воздух
15.08.2022
Челябинцы требуют признать незаконным неопубликованное распоряжение мэрии об изменении границ леса
12.08.2022
Замминистра здравоохранения Челябинской области отправлен в отставку
12.08.2022
В Карталинском районе введен особый противопожарный режим
11.08.2022