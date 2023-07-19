Первая реакция челябинцев на повышение проезда в общественном транспорте

В Челябинске на повышение стоимости проезда в общественном транспорте первыми отреагировали пассажиры, привыкшие к наличному расчету.

Как писало ранее ИА «Урал-пресс-информ»: на городских маршрутах с 15 июля стоимость проездного на месяц возросла с 1100 до 1200 рублей. Разовый проезд по транспортной карте с пересадкой за 60 минут подорожал с 25 до 28 рублей. Одна поездка в общественном транспорте без пересадки теперь обходится пассажиру - при оплате проезда по банковской карте - в 29 рублей вместо 26. Стоимость проезда за наличные выросла ощутимее – с 30 до 35 рублей.

Предыдущее повышение было в августе 2022 года. И сделано это было впервые за пять лет. Есть ли опасения, что проезд будет еще дорожать?

Как отметил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Егоров в прямом эфире радио «Комсомольская правда», следующего повышения бояться не стоит. По уровню стоимости за проезд в общественном транспорте Челябинск находится на пятом месте (ранее это было 12 место). Июльская индексация стоимости проезда была вынужденной мерой. Это произошло из-за роста расходов на топливо, электроэнергию и запчасти. В полтора раза взлетела цена на подвижные составы.

Мы заранее начали информационную кампанию, подготовили листовки для городских и пригородных маршрутов, расклеили их по всему общественному транспорту. Мы сработали на упреждение, и это дает свои результаты. Готовы ответить на любые вопросы, волнующие горожан по этой теме, - сказал Александр Егоров.

Больше всего реагируют на повышение цен те, кто привык ездить за наличку. В Челябинске в системе общественного транспорта наличный расчет составляет 20-25%. Это очень высокий показатель среди городов-миллионников. В Перми, к примеру, это лишь 5%.

Наличный расчет выгоден, прежде всего, маршрутчикам. Можно не кассировать, не платить налоги. Мы не можем их обязать принимать льготные карты от пассажиров. Но в рамках транспортной реформы неизбежен переход всех маршрутов на регулируемые тарифы. И тогда это будет работа с перевозчиками по контракту, в котором четко прописано, что и от кого они обязаны принимать, – отметил Александр Егоров.

По времени это произойдет не ранее 2024-2025 годов. До тех пор действительны свидетельства, которые маршрутчики оформили на пять лет.

В ближайшее время будет возможность оформить виртуальную транспортную карту, которую можно будет пополнять через СБП. Главное преимущество – ее не страшно потерять, а пополнить можно через любой банк.

Сегодня в городе идет ремонт трамвайных путей, улицы готовят к запуску новых троллейбусов, ведется работа с выделением полос для общественного транспорта. Автомобилисты в ожидании и в состоянии беспокойства – спасет ли это мегаполис от пробок?

По словам Александра Егорова, в этом году готовятся четыре выделенные полосы. Уже нанесена разметка на улице Рождественского/Копейское шоссе, улицах Молодогвардейцев и Чичерина. Впереди работы по проспекту Ленина.

Никаких опасений быть не должно. Проект грамотный, проработан десятками специалистов из разных сфер, согласован с ГИБДД. Проведено моделирование, которое показало, что выделенные полосы дадут разгрузку на дорогах, увеличив скорость общественного транспорта, - отметил замминистра.

автор: Анастасия Полонская