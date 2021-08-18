Текслер: Мы не планируем переводить школы на дистанционный режим обучения

Школы Челябинской области не планируют переводить на дистанционное обучение в новом учебном году.

Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер на совещании с членами правительства и главами муниципальных образований.

«Учебный процесс будет проходить в Челябинской области в очном формате. Мы не планируем переводить школы на дистанционный режим обучения», - еще раз подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор напомнил, что пятого августа на совещании обсуждались вопросы подготовки образовательных учреждений к учебному году.

Алексей Текслер вновь призвал глав муниципалитетов и министерство образования региона завершить в срок подготовку школ к новому учебному году.

«Основные недоделки обычно выявляются как раз за две недели до первого сентября, - отметил глава региона. - Прошу еще раз вместе с надзорными органами проверить все элементы безопасности, в первую очередь, системы пожарной и охранной сигнализации, состояние внутренних коммуникаций, санитарное и техническое состояние столовых помещений, наличие санитайзеров, дезинфекторов».

Губернатор также обратил внимание глав на необходимость проконтролировать обеспечение учебниками и всем необходимым для образовательного процесса в школах.

Ранее министр образования и науки области Александр Кузнецов отметил, что торжественные и праздничные мероприятия в День знаний, первого сентября 2021 года, и начало нового учебного года планируется проводить в формате прошлого года с учетом всех действующих ковидных ограничений.

Решение по формату обучения студентов примет совет ректоров области с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Вузы уже активно прорабатывают этот вопрос и проводят вакцинацию педагогов и студентов.