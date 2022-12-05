Пироговские чтения собрали в Челябинске студентов-медиков и молодых ученых со всей России

В Южно-Уральском государственном медицинском университете состоялись Пироговские чтения: научно-образовательная конференция собрала в Челябинске студентов-медиков и молодых ученых со всей России.

Особенностью (и сюрпризом для участников) события стало выступление на пленарном заседании учредителя журнала «Вестник оперативной хирургии и топографической анатомии», врача-хирурга НМИЦ имени Алмазова (Санкт-Петербург) Анастасии Шуляковской, которая сообщила о принятии решения наградить девять сотрудников ЮУГМУ медалью Николая Ивановича Пирогова (данная награда вручается за добросовестный труд, выполнение профессионального долга, развитие отечественной медицины).

В помещении музея кафедры анатомии и оперативной хирургии ЮУГМУ медали Пирогова вручили профессорам Александру Чукичеву, Алексею Фокину, Дмитрию Гарбузенко, Ираиде Телешевой, доцентам Александру Лукину, Олегу Пешикову, Елене Тур, Маргарите Пешиковой, старшему преподавателю Нине Шлепотиной - за вклад в развитие дела Николая Пирогова, организацию конференции и подготовку ее участников.

Во время пленарного заседания доцент кафедры анатомии и оперативной хирургии ЮУГМУ Олег Пешиков в своем докладе напомнил, что впервые идея проведения периодических съездов русских врачей зародилась в мае 1881 года в Москве, в дни празднования 50-летнего юбилея научной, врачебной, педагогической и общественной деятельности выдающегося русского хирурга Николая Пирогова. В 1922 году деятельность Пироговского общества завершилась. И через 46 лет, с 1968 года, согласно решению Академии медицинских наук Советского Союза, было организовано первое подобное собрание - Пироговские чтения. Местом его проведения стала Винница: именно здесь Николай Иванович провел последние двадцать лет жизни. Позже Пироговские чтения проводились и в других городах.

«В 2011 году мы провели первые Пироговские чтения, посвященные 200-летию со дня рождения Николая Пирогова, и опыт их проведения оказался таким удачным, что совместно с руководством университета было принято решение о проведении такой конференции раз в два года на площадке университета. Сегодня мы в шестой раз проводим это масштабное мероприятие, в котором с удовольствием принимают участие студенты и молодые ученые», - отметили председатель организационного комитета Александр Чукичев и его заместитель Олег Пешиков.

Доцент кафедры анатомии и оперативной хирургии ЮУГМУ Александр Лукин отметил, что «Пироговские чтения всегда были не только данью уважения великому хирургу и организатору медицинской помощи, но и местом обсуждения перспективных направлений в медицинской науке и практике».

«Мы организовали работу шести секций, на которых обсуждаются как исторические вопросы, включая вклад Пирогова, так и актуальные вопросы хирургии», - сказал Александр Лукин.

По словам Олега Пешикова, развитие интернет-технологий позволило проводить такие конференции в смешанном режиме – очно и online, что существенно расширяет возможности для участия в мероприятии студентов из других городов.

В этом году в конференции приняли участие представители ЮУГМУ (Челябинск), РНИМУ им. Н.И. Пирогова (Москва), НМИЦ им. В.А. Алмазова (Санкт-Петербург), Тюменский ГМУ, Тверской ГМУ, ОрГМУ (Оренбург), ОмГМУ (Омск), ВолгГМУ (Волгоград), СамГМУ (Самара), ТГМУ (Владивосток). На некоторых секциях количество гостей-докладчиков из других городов России превышало число местных участников.

На секциях в качестве экспертов работали ведущие ученые вуза и приглашенные коллеги из других университетов.

Традиционно проводились две исторические секции «Историческое наследие Николая Пирогова» и «Вклад Николая Пирогова в хирургию», на которых обсуждались заслуги Пирогова не только как врача, но и как педагога. Николай Иванович поднимал вопросы роли учителя, единства педагогической науки и практики. Пирогов вошел в историю как человек, который сделал хирургию наукой, открыл в ней новую эпоху, создал современную прикладную топографическую анатомию, широко внедрил и разработал новые методы наркоза и многое другое.

Эксперт в этой секции доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Елена Матвеева подчеркнула, что «конференция «Пироговские чтения» безусловно, повышает интерес и ответственность всех участников: и студентов, и преподавателей – научных руководителей, и организаторов».

«Важно, что тематика конференции – анатомия и хирургия – понятны и интересны студентам всех курсов. Для младших есть возможность наглядно увидеть прикладное значение анатомии, для старших – знакомиться с хирургическими способами лечения болезней. Ну, и конечно, всегда актуален и вызывает большой интерес раздел истории хирургии и анатомии. Участие в подобных мероприятиях способствует формированию уважения к профессии медика», - отметила Елена Матвеева.

На конференции освещались не только хирургические вопросы: зная, каким разносторонним человеком был Николай Пирогов – врачом, ученым, исследователем и педагогом, организаторы конференции уделили внимание и другим междисциплинарным вопросам, связанным с хирургией. Это вопросы асептики и антисептики, особенности микробиологической диагностики и устойчивости к антибиотикам возбудителей хирургических инфекций, которые определяют сущность многих заболеваний и послеоперационных осложнений.

Эксперт в секции «Инфекции в хирургии», доцент кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии ЮУГМУ Арина Тимофеева рассказала, чем интересен формат научно-образовательной конференции «Пироговские чтения». Она отметила: «Мне как биологу интересно было принять участие в работе одной из секций в качестве эксперта».

Согласна с ней и доцент кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии ЮУГМУ Маргарита Пешикова, которая рассказала, что, с точки зрения преподавателя высшей школы, учиться в медицинском вузе очень сложно, и часто желание студента стать врачом встречает препятствие в виде непонимания учебного материала. Особенно часто это происходит на первых курсах, когда обучающиеся проходят доклинические кафедры. Но как показывает практика, на старших курсах полноценно освоить материал и, тем более, перенести эти знания в свою врачебную деятельность, может только студент, у которого была заложена хорошая база знаний на младших курсах.

«Мне как преподавателю с большим стажем работы в вузе часто приходится искать индивидуальный подход к студентам, которые не могут понять материал, но очень стараются при этом. Именно на учебно-методических конференциях, по моему мнению, у студентов есть возможность прослушать ряд тем, которые входят в учебную программу, но бывают непонятны на занятиях. В этом случае студент слышит учебный материал от своих сверстников, что может оказаться более доступным для восприятия, так как материал может быть преподнесен в другом ключе. Также самому студенту, который не может усвоить какую-то тему, может быть предложно подготовить доклад, осветить все сложные и непонятные на его взгляд моменты. Так, незаметно для себя, студент погрузится в изучение какого-то вопроса, и, может быть, даже не только разберётся в нем, но и заинтересуется этим вопросом серьезно, чтобы в дальнейшем заняться уже научно-исследовательской деятельностью. Ну а в том, что это пригодится на экзамене и - по принципу преемственности - уже на других кафедрах при изучении других дисциплин, я не сомневаюсь! В моей практике таких примеров очень много, когда, видя трудности у студента, ты не ставишь ему двойку, не пренебрегаешь им, а помогаешь разобраться, вовлекая студента в увлекательную работу. Главное - видеть заинтересованность самого студента, его желание. Так, на мой взгляд, можно воспитать умных, грамотных и, главное, добрых и неравнодушных врачей», - подчеркнула Маргарита Пешикова.

Приятно, что организаторы конференции предусмотрели секцию «Хирургия в лицах (юбилей-2022)», на которой были заслушаны доклады о выдающихся деятелях науки, которые внесли неоценимый вклад в развитие анатомии и хирургии (секция является частью Пироговских чтений с 2016 года).

Старший преподаватель кафедры биологии ЮУГМУ Нина Шлепотина отметила: «Секция собрала участников не только из ЮУГМУ, но и из иногородних вузов. Очень приятно, что студенческая аудитория и преподавательский коллектив традиционно проявляют высокий интерес к проведению подобных мероприятий, ведь память об отцах отечественной медицинской науки, о наших учителях и наставниках является тем фундаментом, на котором строятся воспитание будущих специалистов и развитие современной медицины».

На закрытии конференции выступил заслуженный врач РФ, заведующий кафедрой хирургии института дополнительного профессионального образования, профессор Алексей Фокин, который отметил, что большинство участников конференции - это студенты старших курсов, почти выпускники, планирующие свою профессиональную судьбу.

«По тому, насколько высокопрофессионально они ориентируются в темах своих докладов, можно судить, что мы присутствуем при дебюте будущих высококлассных специалистов-врачей и ученых», - подчеркнул Алексей Фокин.

Отметим, по результатам работы экспертной комиссии на четырех секциях дипломами первой степени были отмечены работы студентов Южно-Уральского государственного медицинского университета