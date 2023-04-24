Площадь Революции Челябинска вечерами будет закрыта для пешеходов

В Челябинске на площади Революции на этой неделе пройдут репетиции творческих коллективов, которые примут участие в эпилоге торжественного построения в День Победы, 9 Мая.

Репетиции творческих коллективов будут проходить 24, 25, 27 и 28 апреля с 18 часов до 21 часа.

Передвижение пешеходов по площади Революции на время проведения репетиций будет ограничено, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска. Движение транспорта по проспекту Ленина ограничено не будет.

Мэрия просит горожан заранее планировать маршрут передвижения.